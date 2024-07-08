Одна поза під час сну може призвести до передчасного старіння: як саме не варто лежати

Опухлі очі на ранок, темні кола під очима можуть проявлятися на нашому обличчі через поганий нічний відпочинок. Певна поза, в якій ми любимо здебільшого засинати, також має помітний вплив.

Сон має важливе значення щодо того, наскільки бадьорими ми будемо зранку. А от поза впливає на вигляд нашого обличчя.

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Яка поза для сну є найкращою

До прикладу, сон на животі чи боці призводить до компресійних зморшок, а якщо ще й подушка стоїть зависоко, то це спричинить затримку рідини та набряклість обличчя.

Лежати на спині рекомендують всі експерти. Саме такий сон запобігає старінню, адже мінімізує тиск на шкіру від подушки та зменшує ризик того, що одна сторона вашого обличчя швидше старіє, якщо спати на одному боці.



Найкращим вважається сон на спині / Фото Pexels

Не менш важливою є й температура сну. Найкращим сон вважається при температурі 15-19 градусів. Цей діапазон сприяє природному зниженню внутрішньої температури тіла. Прохолодна спальня допомагає зменшити запалення та потовиділення, яке сприяє виникненню прищів.

Повноцінний сон сприяє тому, аби тіло виробляло колаген, який підтримує еластичність шкіри та запобігає зморшкам.

Ще один цікавий момент, засоби для догляду за обличчям не варто застосовувати одразу перед сном. Річ у тому, що крем може поглинути наволочка, а це призведе до закупорки пор та подразнення через накопичення засобу на вашій подушці. Постарайтеся нанести догляд за обличчям за годину до сну.