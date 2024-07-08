Одна поза во время сна может привести к преждевременному старению: как именно не стоит лежать

Опухшие глаза на утро, темные круги под глазами могут проявляться на нашем лице из-за плохого ночного отдыха. Определенная поза, в которой мы любим в основном засыпать, также имеет заметное влияние.

Сон имеет важное значение относительно того, насколько бодрыми мы будем утром. А вот поза влияет на вид нашего лица.

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Какая поза для сна является лучшей

К примеру, сон на животе или боку приводит к компрессионным морщинам, а если еще и подушка стоит слишком высоко, то это повлечет задержку жидкости и отечность лица.

Лежать на спине рекомендуют все эксперты. Именно такой сон предотвращает старение, ведь минимизирует давление на кожу от подушки и уменьшает риск того, что одна сторона вашего лица быстрее стареет, если спать на одной стороне.



Лучшим считается сон на спине / Фото Pexels

Не менее важна и температура сна. Лучшим сон считается при температуре 15-19°C. Этот диапазон способствует естественному снижению внутренней температуры тела. Прохладная спальня помогает уменьшить воспаление и потоотделение, которое способствует возникновению прыщей.

Полноценный сон способствует тому, чтобы тело вырабатывало коллаген, который поддерживает эластичность кожи и предотвращает морщины.

Еще один интересный момент, средства для ухода за лицом не стоит применять сразу перед сном. Дело в том, что крем может поглотить наволочка, а это приведет к закупорке пор и раздражению из-за накопления средства на вашей подушке. Постарайтесь нанести уход за лицом за час до сна.