Цей популярний сувенір притягує біду та накликає нещастя

Відпочинок на морі, чи в іншому місці – це чудова нагода привести додому сувенір, аби зберегти спогади про місце. Деякі привозять морські камінці, мушлі, інші – пісок в банках.

Народні повір'я стверджують, що в житло ніколи не варто приносити мушлі – і особливо у великій кількості, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Чому не можна приносити мушлі додому?

Існує чимало прикмет, які попереджають про небезпечні предмети, які не варто тримати вдома. І мушля – це неочікуване доповнення до списку. Втім, перелік причин, з яких не варто приносити її в квартиру, досить вагомий, тож варто на нього зважати.

Залишок чужого життя

У природі мушля є домом живого організму, а саме молюска. І коли він гине, залишається тільки зовнішня оболонка, але енергетично вона все ще асоціюється із втратою життя.

Порожня мушля асоціює порожнечу, смерть та негативну енергію. Якщо збирати мушлі вдома, вони начебто можуть провокувати непорозуміння та скандали у родині, нестабільність та виснаження.

Проблеми зі здоров'ям

У деяких культурах вірять, що мушлі можуть навіть впливати на здоров'я мешканців оселі. Особливо не радять тримати їх біля ліжка чи місця, де ви дуже часто буваєте – як-от кухня чи спальня, інакше це може призвести до втоми організму.



Мушлі не радять тримати вдома / Фото Pexels

Тривожний знак

Уважними варто бути із закритими мушлями, або ж тими, що нагадують згорнуту спіраль. Езотерики переконані, що така форма пов'язана із закінченням циклу, або ж із замиканням енергії – і це призводить до втрати життєвих сил, пригніченості та емоційного спаду.