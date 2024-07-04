Бариста вважають, що еспресо "живе" 10 – 30 секунд з моменту приготування, розповідають Поради 24. Водночас життя якісної кави триває від 3 до 30 хвилин й лише після цього починається деградація її властивостей.

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Що означає цей процес та що насправді відбувається з напоєм після заварювання, розбираємося детальніше разом з українським виробником кави Gemini.

Завершення життєвого циклу кави

Від бариста та знавців цього напою можна почути фразу "кава вмерла". Однак йдеться зовсім не про те, що кавова культура вичерпала себе і відходить у минуле. Все значно простіше.

Терміном "кава вмерла" описують погіршення її смаку, аромату та зовнішнього вигляду. Свої найкращі властивості напій зберігає протягом певного часу після приготування. Далі ж він втрачає інтенсивний аромат та стає гірким на смак через окислення.

Цю особливість дуже давно помітили в Італії. Там навіть народилася традиція пити каву просто за барною стійкою – одразу після приготування напою. Таке кавування – частина італійського способу життя. Улюблений еспресо, яке обожнюють італійці, випивається за кілька ковтків.

Каву в Італії п’ють одразу після приготування, аби повноцінно насолодитися її смаком та ароматом. Якщо не випити напій вчасно, то він окислиться, змінить температуру та втратить "крема".

Розглянемо етапи завершення життєвого циклу кави детальніше на прикладі еспресо.

Окислення еспресо

Еспресо готується з дрібно помелених кавових зерен, які заварюються під високим тиском у гарячій воді. Під час процесу приготування із зерен витягуються різні сполуки, які надають аромат та смак напою (водорозчинні цукри, кислоти, амінокислоти, масла тощо).

Коли кисень з повітря реагує зі сполуками в еспресо, відбувається процес окислення. Тож чим довше чашка з кавою стоїть, тим довше напій окислюється, внаслідок чого погіршується його смак.

Зміна температури

На смак еспресо впливає й коливання температури. Найкраще вживати каву тоді, коли її температура становить 82 – 88°C. Коли еспресо охолоне, смак стане не таким вираженим.

Розшаровування пінки

Свіжозварений еспресо має 3 шари, які складаються з:

органічних кислот;

цукрів;

дубильних речовин.

Враховуючи цю багатошаровість, еспресо потрібно перемішати перед вживанням. Це допоможе збалансувати смак.

Водночас у середині кавового зерна є жири, олії та ліпіди. Саме вони впливають на утворення "крема" – пінки на поверхні напою. Проте розчиняється вона відносно швидко. Щоб не допустити цього еспресо рекомендують вживати у першу хвилину після приготування.



Пінка на поверхні утворюється під час заварювання / Фото Shutterstock

Чи можна залишити натуральну зварену каву у чашці

Звісно, якщо не випити чорну заварену каву відразу – трагедії не буде. Адже чашка чорної кави залишиться придатною для пиття майже добу. Так, за цей час вона практично втратить свій смак та аромат, але і не буде становити загрози здоров’ю. А от молоко у каві скорочує час зберігання в рази. Каву з молоком чи вершками безпечно пити лише впродовж двох годин після того, як вона постоїть при кімнатній температурі.

Звичайній каві з льодом практично нічого не загрожує впродовж доби. Та варто врахувати, що коли лід розтане, смак кави стане водянистим та значно менш вираженим. Тому зволікати все ж не варто.

Якщо ж вас цікавить, як довго кава може зберігатися, перш ніж вона втратить смак, відповідь – в середньому 30 хвилин.

Як "подовжити життя" кави?

Насправді ж, кава може зберігати свої смакові та ароматичні властивості певний час, але для цього потрібно обирати високоякісні зерна, а також звертати увагу варто на вид заварювання. Найкраще для цього обирати фільтр та колд брю.



Термос найкраще зберігає смак кави / Фото Shutterstock

Приготована фільтр-кава, перелита у спеціальний герметичний термос, зберігає свій смак впродовж 6 – 8 годин. Такий ефект пояснюється тим, що термоси зберігають потенціал смаку кави, мінімізовуючи зовнішні впливи.

До речі. Саме тому так важливо перепитувати бариста у кав’ярні коли був зварений фільтр. Якщо кава стоїть у термосі понад 8 години, навряд чи вам вдасться насолодитися її найтоншими нотками.

Ще одна альтернатива для тривалого вживання – колд брю. Ця кава має довший термін зберігання в порівнянні з іншими напоями. Готується колд брю шляхом настоювання мелених кавових зерен у холодній воді. Лише на саме заварювання каві потрібно в середньому 8 – 12 годин, а щоб напій настоявся використовують холодильник, який зменшує втрату смакових властивостей.

Задля максимального збереження смаку й аромату найкраще тримати колд брю в герметичній пляшці в холодильнику. Це дозволить каві залишатися придатною до вживання до 2 діб.



Невід'ємною перевагою колд брю в пляшці є термін зберігання / Фото Shutterstock

Як зварити фільтр та колд брю вдома

Потішити себе кавою, яку не потрібно пити відразу, зовсім нескладно. Варто лише обрати один зі способів приготування та відповідний спосіб зберігання.

Перший варіант – це фільтр кава + термос. Це надзвичайно легко та при цьому смачно. Найчастіше для приготування такої кави використовують крапельні кавоварки чи пуровер.

Крапельна кавоварка приготує напій методом крапельного заварювання. Для цього фільтр змочуємо у гарячій воді, розправляємо та вставляємо у спеціальний відсік кавоварки. Для цього методу приготування варто використовувати каву середнього помелу. Так напій не вийде занадто водянистим.

Pour Over (пуровер) чи V60 – це метод приготування кави, який передбачає процес проливу гарячої води через мелену каву, яку засипають у спеціальну воронку з фільтром.

Для приготування знадобиться воронка, скляний чайник (сервер), мелена кава, ваги та чайник з вузьким носиком.



Колд брю заварити вдома досить просто / Фото Shutterstock

Холодну каву колд брю також можливо приготувати вдома. Однак для цього доведеться затратити трохи часу.

Для приготування можна скористатися рекомендованим рецептом. Він не основний, проте доволі доступний для того, аби повторити його в домашніх умовах.

Для приготування використовуємо зерна грубого помелу. Їх змішуємо з фільтрованою водою у пропорції 1:5 (на 100 грамів кави потрібно 500 мілілітрів води). Напій у спеціальній колбі залишаємо настоюватися у холодильнику від 8 до 12 годин.

Коли кава настоїться, відфільтровуємо каву через паперовий фільтр, щоб прибрати осад і кавову гущу. Після цього каву можна вживати, додаючи до неї лід чи молоко за бажанням.

Подовжити життя вашої кави допоможе Gemini. Адже якісні свіжообсмажені зерна від українського виробника є гарантією, що напій довше зберігатиме свій смак та аромат. До того ж серед асортименту продукції бренду легко знайти продукцію на будь-який смак. Тож радимо розпочати експерименти просто зараз!