Вже у березні в багатьох квартирах підвіконня заставлені не вазонами з кімнатними квітами, а розсадою – і недарма, повідомляє 24 Канал. Адже березень – це ідеальний час для того, аби висадити розсаду та згодом отримати ранній урожай.

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Яку розсаду потрібно висадити на підвіконні у березні?

Для розсади на підвіконні підійдуть і керамічні, і дерев'яні ящики. Якщо у вас залишилися такі з попереднього року, перед новими посадками їх потрібно продезінфікувати у мильному розчині, а тоді полити окропом.

Ґрунт для розсади більшість дачників використовують покупний, але можна приготувати його й самостійно. У таку суміш потрібно тоді додати торф, річковий пісок, агроперліт чи вермикуліт, перегній, компост, попіл, дернову землю тощо. Зважайте, що ґрунт має бути в міру пухким, аби пропускати воду та забезпечувати доступ повітря.



У березні вже час висаджувати розсаду / Фото Pexels

А також перед тим, як сіяти розсаду, потрібно відсортувати якісне насіння, натомість некондицію усунути. Для цього просто замочіть насінинки у звичайній воді на кілька хвилин. Для посіву на розсаду завжди залишають те, що опустилося на дно.

До речі, для того, аби розсада росла вдвічі швидше, її можна підживити простим аптечним препаратом, а також іншими природними засобами.

Посадити на розсаду у березні можна такі рослини:

перець;

ріпчасту цибулю;

помідори;

огірки.

Втім, висаджують на розсаду не тільки овочі, але й квіти. І для того, аби вони потішили вас цвітінням на клумбі вже якомога швидше, потрібно посадити їх на підвіконні вже зараз.