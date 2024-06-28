Без солі неможливо засолити капусту, оскільки вона допомагає виділити їй сік, а в банці розпочинаються процеси, які сприятливі до розвитку бактерій. Та найголовніше – сіль покращує смак страви. Однак для цього процесу підходить не будь-який вид солі.

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Яку сіль обрати для капусти

Існує кілька видів солі. Вони відрізняються складом виробництва, якістю та методом оброблення. Найкраще обирати для соління капусти харчову сіль без будь-яких добавок.

На 1 кілограм капусти такої солі потрібно лише 30 грамів (1 столова ложка). Якщо дати її забагато, то бродіння буде проходити повільніше та й смак може змінитися.

Для того, щоб страва була поживною та насиченою корисними речовинами – додавайте морську сіль. У ній міститься безліч мікро- та макроелементів. До того ж вона чудово зберігає хрумкість капусти.



Морська сіль є корисною та поживною / Фото Pexels

Йодовану сіль краще не використовувати, бо у ній міститься штучний йод, який запобігає розвитку молочнокислих бактерій. Вони капусті якраз необхідні, щоб страв мала хрумкіт та приємний смак.

Дрібну сіль теж не варто використовувати для соління. Найкраще для квашеної капусти брати сіль середнього чи великого помелу. Кристали будуть розчинятися повільніше, а процес бродіння відбуватиметься поступово. Таким чином молочна кислота не розчинятиме капусту, тож вона залишиться хрумкою.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чим корисна квашена капуста

На понад 30% квашена капуста багата вітаміном С та на 12% калієм. Вітамін С покращує імунну систему та допомагає залізу краще засвоюватися організмом. А от калій нормалізує кров’яний тиск та добре впливає на роботу нервової системи.

Квашена кислота містить чимало молочної кислоти, тож допомагає покращити роботу кишківника.

Соління збагачує організм натрієм, магнієм, сіркою, фосфором, йодом, цинком та міддю, а ще містить достатньо фтору та марганцю.