Без соли невозможно засолить капусту, поскольку она помогает выделить ей сок, а в банке начинаются процессы, которые благоприятны для развития бактерий. Но самое главное – соль улучшает вкус блюда. Однако для этого процесса подходит не любой вид соли.
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Какую соль выбрать для капусты
Существует несколько видов соли. Они отличаются составом производства, качеством и методом обработки. Лучше всего выбирать для соления капусты пищевую соль без каких-либо добавок.
На 1 килограмм капусты такой соли нужно всего 30 граммов (1 столовая ложка). Если дать ее много, то брожение будет проходить медленнее и вкус может измениться.
Для того, чтобы блюдо было питательным и насыщенным полезными веществами – добавляйте морскую соль. В ней содержится множество микро- и макроэлементов. К тому же она прекрасно сохраняет хрусткость капусты.
Морская соль является полезной и питательной / Фото Pexels
Йодированную соль лучше не использовать, потому что в ней содержится искусственный йод, который предотвращает развитие молочнокислых бактерий. Они капусте как раз необходимы, чтобы блюдо имело хруст и приятный вкус.
Мелкую соль тоже не стоит использовать для соления. Лучше всего для квашеной капусты брать соль среднего или крупного помола. Кристаллы будут растворяться медленнее, а процесс брожения будет происходить постепенно. Таким образом молочная кислота не будет растворять капусту, поэтому она останется хрустящей.
Чем полезна квашеная капуста
Более чем на 30% квашеная капуста богата витамином С и на 12% калием. Витамин С улучшает иммунную систему и помогает железу лучше усваиваться организмом. А вот калий нормализует кровяное давление и хорошо влияет на работу нервной системы.
Квашеная кислота содержит немало молочной кислоты, поэтому помогает улучшить работу кишечника.
Соленья обогащает организм натрием, магнием, серой, фосфором, йодом, цинком и медью, а еще содержит достаточно фтора и марганца.