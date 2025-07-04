Остерігайтеся солі, що псує консервацію: вона тепер є у кожному супермаркеті

Чимало господарів та господинь цьогоріч почали жалітися на те, що консервація швидко псується та не виглядає, як раніше – і причина не у змінених рецептах, а у новій солі з добавками.

Якщо ви плануєте робити закрутки цього літа, будьте дуже уважні, аби не купити небезпечну сіль з добавкою, через яку банки починають вибухати просто одна за одною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Життя нутриціолога".

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Чому почали псуватися закрутки?

Проблема, виявляється, полягає в імпортній, переважно турецькій солі, що з'явилася масово в українських супермаркетах. У ній є домішки, але основна небезпека – це добавка Е536, або ж фероціанід кальцію.

Вона належить до класу антизлежувачів, що допомагають солі не збиватися у грудки. Втім, для консервації ця добавка зовсім не годиться – вона порушує ферментацію, і замість квашеної капусти та огірочків ви отримаєте слизьку масу. А банки можуть почати бродити чи вибухати.

Зазвичай господині після використання такої солі жаліються на слизькість, плісняву, огірки можуть втрачати хрусткість.

Тож якщо ви радієте тому, що сіль у вас вдома довго лежить і не збивається в грудки та не злипається – це може бути ознакою того, що для консервації її використовувати якраз не можна.



Сіль з домішками не підходить для закруток / Фото Pexels

Попри те, що вона має дуже привабливий вигляд та зберігається без проблем роками, краще залишити її для звичайної кулінарії. А ось для консервації радять придбати морську сіль без добавок, або ж звичайну кам'яну, бажано великого помелу. Саме така сіль збереже увесь смак ваших літніх овочів та не заважатиме ферментуванню продуктів.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаком про те, як зберігати цвітну капусту, аби вона не чорніла.

Уважно перевіряйте склад на пачці, яку ви берете – якщо там є будь-що, окрім натрій хлориду, тоді ця сіль, скоріш за все, не підійде для консервації. Навіть йодовану сіль не радять обирати – вона може пригнічувати природну ферментацію.