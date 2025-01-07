Урожай буде рекордним: як виростити картоплю у 2025 році японським методом

До посадки картоплі ще трохи далеко, втім городники вже задумуються над тим, якими способами можна збільшити урожай у 2025 році. Якщо скористатися японським методом посадки, то урожай можна зібрати вдвічі більшим, ніж минулого року.

У японців обмежений простір землі, тож вони звикли вдаватися до найкращих способів вирощування городини, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Японський метод вирощування картоплі підійде для тих, в кого невеличка ділянка, але при цьому хочеться зібрати хороший урожай.

Вирощування картоплі японським методом

Щоб картопля вродила вдвічі більше, потрібно зробити високий насип – грядку з масивним шаром ґрунту, компосту й мульчі. Її можна робити навіть в ящиках чи контейнерах. На дно потрібно насипати шар соломи чи залишки перепрілих рослин. У процесі перепрівання органіка буде збагачувати ґрунт поживними речовинами й виконуватиме функцію дренажу.

Далі треба насипати ще один шар ґрунту і вже зверху висадити картоплю на невеликій глибинні. В процесі росту ґрунт треба буде підсипати, щоб утворився насип, який формуватиме велику кількість бульб.



Вирощувати картоплю буде досить просто / Фото Pexels

Вирощувати таким способом можна картоплю на піщаному чи збіднілому ґрунті, а городина буде отримувати всі поживні речовини з шару органіки.

Перевага японського методу вирощування в тому, що навіть на маленькому клаптику землі можна буде зібрати достатньо велику кількість бульб. Також картоплю не доведеться підливати, оскільки нижній шар мульчі буде утримувати вологу, поступово зволожуючи ґрунт.

Окрім того, за японським методом вирощування картоплі буде простим та легким. Овочі не потрібно буде підгортати, оскільки за це відповідатиме поступове підсипання землі. Бульби навіть не доведеться викопувати. Достатньо буде їх висмикнути з насипу чи ящика.