Чи можна їсти яйця з двома жовтками: відповідь може вразити

Інколи так буває, що в одному яйці можна помітити одразу два жовтки. Це явище є рідкісним, тож зустрічається не так часто, але в багатьох викликає занепокоєння й питання – чи можна їсти таке яйце?

Хтось вважає, що яйце з подвійним жовтком є ознакою поганого здоров’я курки, інші ж звертають увагу на прикмети й думають, що це гарний знак, пише 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Чи можна їсти яйце з подвійним жовтком

Два жовтки в одному яйці можуть з’явитися в старої чи хворої курки. Це стається через те, що в старої курки з хворобою яйцеводу може сформуватися яйце з порушення – без жовтка або з більшою кількістю.

Яйця з двома жовтками можуть давати навіть молоді кури, в яких присутні гормональні порушення. Є ще одна версія, яка полягає у фізіологічному збої. Яйця з двома жовтками можуть утворитися у випадку, якщо дві дозрілі яйцеклітини пройдуть яйцевивідні шляхи разом й опиняться в одній оболонці.



Яйця з кількома жовтками не є цілком безпечними / Фото Pexels

Категоричної відповіді щодо того, можна їсти такі яйця чи ні – немає, однак їх краще не вживати, бо вони є ознакою порушень в організмі курки. Та якщо таке яйце з’їсти, то нічого страшного не станеться. Важливо лише не зловживати таким продуктом.

Цікавий факт, але в багатьох культурах подвійний жовток у яйці є позитивним знаком. Кажуть, що тій людині, якій попалося таке яйце буде у всьому щастити. А ще наші предки вважали, що яйце з двома жовтками символізує появу близнюків.

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Є ще й інша версія, згідно якою, якщо яйце розбила самотня дівчина, то незабаром вона має всі шанси зустріти свою другу половинку. Якщо дівчина в стосунках з хлопцем, то незабаром може очікувати на пропозицію руки та серця.