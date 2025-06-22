Принесіть цю рослину в дім на Івана Купала: захищатиме від зла цілий рік

Івана Купала – це таємниче свято, про яке існує величезна кількість прикмет. І чимало з них стосуються того, як захистити свій дім, який у цю ніч стає особливо вразливим до нечистої сили та негативної енергії.

Предки вірили, що рослини мають особливу енергетику, і деякі з них можуть слугувати талісманами та оберегами від злих сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож у день Івана Купала до оселі потрібно принести тільки одну квітку, аби отримати сильний захист від негативу.

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Яку рослину потрібно принести в дім на Івана Купала?

Здавна пращури вірили, що звіробій – це магічна рослина, яка володіє особливими здібностями. І тому її використовували у різних обрядах та під час заклинань. Дуже часто можна було побачити засушені букети звіробою у кутках дому – адже суцвіття начебто захищають оселю.

Звіробій використовували й для приготування цілющих настоїв, адже вірили, що він може вилікувати від усіх хвороб, захистити від зла, пристріту та негативної енергії. Та для того, щоб рослина працювала як оберіг, потрібно було зібрати його саме на Івана Купала.

Якщо у цей день нарвати квітів ви не встигли, можна зробити це після свята, але ось до нього збирати трави не варто. Вірили, що магічні здібності звіробою зберігалися до кінця другого літнього місяця.



Звіробій потрібно рвати на Івана Купала / Фото Pexels

Зібрану траву пращури радили настоювати протягом 40 днів, а після цього використовували для лікування запалення, головного та зубного болю. Висушену ж траву носили із собою, як оберіг. Звіробій, за повір'ями, не тільки захищав від нечистої сили, але й залучав у життя людини щастя та любов. Ця рослина вважалася однією з найсильніших, що тільки можна принести у дім.

А якщо ви хочете захистити свою оселю від злих сил, потрібно піднести рослину до вогню та потримати так протягом 5 хвилин. Після цього повішайте букетик біля вхідних дверей, і жодна людина, що має погані наміри, не зможе перетнути поріг.

А також можна розкласти звіробій на підвіконнях у різних кімнатах. Сила рослини допоможе позбавити господарів від поганого настрою, а також захистити від лихих та заздрісних поглядів сусідів.

Але не всі речі можна класти на підвіконня – раніше ми вже розповідали, які речі ніколи не можна на ньому залишати.