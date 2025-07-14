5 ефективних способів уникнути укусів комарів: це дуже просто

Комарі – це, здавалося б, невелика неприємність, але вони все ще можуть легко зруйнувати відпочинок на природі, якщо вважатимуть вашу кров "смачною".

На щастя, захиститися від укусів комарів досить просто – для цього навіть не потрібно купувати магазинні засоби, повідомляє 24 Канал.

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Приберіть з двору застояну воду

Комарі не можуть розмножуватися без води – і тому дуже важливо перевіряти все у своєму саду та дворі після поливу чи дощу. Якщо вода затримується довше, ніж на добу, тоді в цьому місці незабаром з'являться комарі. І навіть невеликої кількості води, як-от кришка від пляшки, може бути достатньо.

Ввімкніть вентилятор

Вентилятори – це основні засоби літньої боротьби з комарами, та ще й вони чудово охолоджують повітря. До речі, раніше ми розповідали, як опустити температуру в кімнаті за лічені хвилини з вентилятором – це елементарний і дуже дієвий трюк

Посадіть лимонну траву

Один з найпростіших способів відлякати комарів від двору – це посадити рослини цитронелли, лимонну траву чи будь-які цитрусові. Ці запахи для комарів будуть надзвичайно неприємними, і вони покинуть ділянку.

Висадіть м'яту, лаванду та базилік

Кровоносні комахи дуже не люблять чимало запахів – і ці трави допоможуть тримати їх на відстані. До слова, у вашому саду вже може рости одна рослина, яка відлякує комарів – ось тільки чимало городників позбуваються її, вважаючи безкорисним бур'яном. І це – полин.



Лаванда може відлякати комарів / Фото Pexels

Якщо він є у вас у дворі, залиште його – адже різкий гіркий запах рослини відлякує комарів.

Протріть рами та двері нашатирним спиртом

Цей простий спосіб боротьби з комарами у домі використовували ще наші бабусі – і він все ще залишається дуже ефективним. Різкий запах нашатирного спирту відлякуватиме комах, і вони почнуть тікати з вашої домівки.