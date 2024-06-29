Як зберігати кріп свіжим у холодильнику багато днів: лайфхак, який знали не всі

Люди люблять додавати кріп у страви, оскільки ця зелень є ароматною та дадає смаку салатам, супам, борщу чи будь-чому іншому. Часом буває, що кріп у холодильнику в’яне вже за день. Щоб цього не сталося і він зберігав свіжість набагато довше, треба скористатися одним дієвим секретом.

Кріп має безліч переваг, тому не дивно, що всі його дуже люблять. Він покращує травлення, знижує рівень холестерину, має протизапальні та антиоксидантні властивості, підтримує здоров’я кісток, покращує сон та навіть сприяє здоров’ю шкіри.

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Найчастіше кріп сушать та заморожують, однак в літній сезон тримайте його свіжим у холодильнику.

Як зберігати кріп свіжим

Щоб зелень не втратила свого смаку та запаху, відділіть гілочки зелені від товстих стеблин та ретельно промийте водою. Після цього зелень треба висушити.

Тоді простерилізуйте банки, в яких буде зберігатися кріп. Гілочки кропу викладіть в підготовлені банки щільним шаром. Тоді закрийте її та поставте в холодильник. Цей спосіб допоможе зберігати кріп якомога довше.



Кріп може бути свіжим вдвічі довше / Фото Pexels

Також можете тримати кріп у вологому рушнику. Це допоможе підтримувати необхідний рівень вологості не даючи кропу пересихати. Обгорнутий кріп у рушнику можна поставити в пластиковий контейнер з кришкою чи поліетиленовий пакет із zip-застібкою, залишивши трохи місця в середині.