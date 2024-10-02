Моркву можна зберігати по-різному, пише Agrovinn. Втім треба пам’ятати золоте правило – овочі мають стояти в місці, де не буде різких перепадів температур, інакше морква швидко зіпсується.

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Зберігання у землі на грядці

Деякі дачники зберігають моркву на зиму в землі. Щоб зберігати моркву, необхідно зробити мульчування та вкласти шар листя товщиною від 30 до 60 сантиметрів. До зими листя втрамбується та зберігатиме гарну ізоляцію. Викопувати моркву з такої схованки можна не частіше, ніж раз на місяць.

Однак таке зберігання підходить лише для регіону, де взимку досить холодно. Якщо ж у вашому регіоні зима м’яка, то під землею морква почне проростати, тому краще її зберігати в погребі.

Зберігання в папері

Це один з найпростіших способів зберігання моркви. По 5 штук овочів треба обгорнути у пакувальний папір чи кілька шарів газети. Така упаковка дозволить моркві дихати та не призведе до утворення вологи.

Завдяки кільком порадам морква буде зберігатися всю зиму
Завдяки кільком порадам морква буде зберігатися всю зиму / Фото Pexels

Зберігання в глині

Для зберігання моркви в глині приготуйте глиняну бовтанку консистенції рідкої сметани. Відро треба наповнити глиною наполовину, залити водою й залишити на ніч. Вранці додайте ще трохи води, але не перемішуйте й витримайте так ще 3 дні, а тоді занурте овочі у відро, після того дайте обсохнути, аби збереглася глиняна скоринка й поставте в ящики.

Зберігання в моху

Цей метод зберігання потребує від вас ящиків та моху сфагнум. Немиту моркву продовж доби треба витримати в прохолодному місці, а тоді укласти в ящики рядами, змінюючи овочі та мох. Сфагнум має дезінфікуючі властивості та утримує всередині вуглекислий газ, створюючи гарні умови для зберігання моркви.