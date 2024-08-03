Чому верхівка моркви зелена: експерти дали відповіді

Нам могла часто зустрічатися позеленіла картопля, втім така проблема спостерігається й на моркві, особливо на її верхівці. Експерти садових центрів розповіли, чому так трапляється й зазначили, що все не настільки критично.

Зелену картоплю не можна їсти через вміст токсичного соланіну. Зелена верхівка може спостерігатися в коренеплодах. Вона не має солодкавості, яка характерна моркві та навіть може гірчити. Річ у тому, що саме в цій частині відбувається трансформація червоних, помаранчевих та жовтих пластид в зелені.

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Чому морква зеленіє

Зелені часточки клітини беруть участь в процесі фотосинтезу. Вони повинні трансформувати світло, вод та вуглекислий газ в поживні речовини. Якщо ж рослина потрапляє в несприятливі умови, то ці хлоропласти виробляють шкідливі форми кисню.

На кінчику морква може зеленіти тоді, коли має подовжену форму плоду. Також у цій частині можуть позеленіти плоди, які сильно виступають із землі. Ставатися таке може через полив, який оголяє верхівку коренеплоду. А ще позеленіння може бути спричинене механічним пошкодженням, коли оброблявся ґрунт.



Верхівка моркви може зеленіти / Фото Pexels

Щоб запобігти цій проблемі, варто застосувати кілька профілактичних засобів. Обирайте стійкі до позеленіння сорти та гібриди моркви. У кінці серпня моркву треба підгорнути на 3 сантиметри вище рівня ґрунту. Землю треба акуратно розпушувати та обробляти в радіусі 10 сантиметрів від рослини.