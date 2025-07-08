Ось 4 причини, чому на вашому газоні з'явилися коричневі та жовті плями

Зелений, яскравий газон – це окраса будь-якого подвір'я. Ось тільки коли він раптом стає жовтим та коричневим, це може зіпсувати враження від нього та додати проблем дачникам.

Якщо вам колись ставало соромно через свій газон, адже в ньому з'являються "залисини" та нерівні коричневі плями, це значить, що час змінити догляд за ним, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І є кілька основних моментів, на які потрібно звернути особливу увагу.

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Поганий полив

Одна з причин появи коричневих плям на траві – це нерегулярний полив. Якщо води надто багато, це може бути так само небезпечно, як і недостатній полив, або ж полив у невідповідний час води.

Найкращий час для поливу трави – це ранній ранок. Тоді коріння отримає достатньо вологи, але вона не лишиться на траві протягом ночі, що може призвести до грибка та різних хвороб. Окрім того, рясний полив стимулює коріння рослини рости вглиб, а це робить її нестійкою до періодів посухи.

Намагайтеся поливати газон принаймні раз на тиждень, а іноді раз на тиждень.

Тупі леза косарки

Дуже легко пропустити догляд своєї газонокосарки, але тупі й пошкоджені леза можуть завдати реальної шкоди вашому газону. Зважайте на те, що якщо леза негострі, вони не зрізають траву, а рвуть її, і залишають газон нерівним та вразливим до негоди.

До того ж зважайте на висоту скошування – якщо вона надто низька, це може піддати ґрунт надто великому впливу сонця, і на газоні утворяться сухі ділянки.



Газон може посохнути через неправильне косіння / Фото Pexels

Пошкодження сечею домашніх тварин

Якщо у вас в господарстві є домашні тварини, і ви випускаєте їх гуляти на газон, це може сприяти появі коричневих плям на газоні. Сеча, особливо собача, містить високу концентрацію азоту, а він може спалити траву.

Найкраще, що ви можете зробити – це переконатися, що ваша тварина п'є досить багато води – це допоможе збалансувати рівень азоту в її екскрементах.

До слова, раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити навіть у бідному ґрунті, аби прикрасити сад.

Грибок на газоні

Грибкові захворювання часто виникають тоді, коли газони надто часто і довго лишаються вологими. Особливо якщо навколо густих посадок не дуже великих потік повітря, грибок може швидко поширюватися.

Якщо на вашому газоні з'явився грибок, намагайтеся зменшити полив ввечері та прорідіть деякі рослини.