Кожен українець розуміє, які можливі труднощі нас чекають, пишуть Поради 24. Відключення світла можуть бути постійними й довготривалими. Росія продовжує системно знищувати лінії електропередач та підстанції, тож взимку всім нам доведеться пережити складний період.

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Як підготуватися до зими та морозів

Електроенергія та інтернет

Якщо ви працюєте з дому, то важливо встановити оптоволокно та запастися потужними павербанками. Завдяки цьому у вас буде інтернет, навіть коли не буде світла.

Інша справа – ноутбук чи комп’ютер. Якщо батарея ноутбука може протриматися кілька годин, то для вас це не стане проблемою, однак якщо відключення будуть довготривалі, доведеться придбати блок живлення, який зможе зарядити техніку.

Освітлення

Також зробіть запаси освітлення. У магазинах є чимало ламп, які освічуються без електроенергії на батарейках або на зарядці. Тобто коли світло у квартирі буде, вам треба ці лампи зарядити, а при відключенні вони вже повноцінно будуть функціонувати та освітлювати приміщення.

Для затишку та комфорту можна придбати різноманітні свічки чи гірлянди на батареях. З осені світловий день скорочується, а з переведенням годинників це буде ще помітнішим, тому надворі о 18 вечора вже буде дуже темно, тому без додаткових джерел світла просто не обійтися.

Щоб постійно не тримати в руках лампи, придбайте задля власного комфорту налобний ліхтар. З ним ви зможете виконувати всілякі домашні справи чи готувати їжу на кухні.



Придбайте лампи, які будуть світити без світла / Фото Pexels

Утеплення

Після кількох годин відключення світла у квартирі буде помітно відчуватися холод, оскільки кімната почне остигати. Щоб зберегти тепло у квартирі – утепліть вікна та двері. Для цього треба приклеїти в місцях протягу скотч чи герметик, який зменшить циркуляцію повітря.

Господині на кухні дадуть вам чудовий лайфхак, як утеплити квартиру. Для цього потрібно почати готувати. Багато тепла дає газова плита, тому поставте на камфорку каструлю з водою. Кипляча рідина буде видавати пар, який прогріє приміщення.

Щоб вам було комфортно – не забувайте про теплий одяг. Під час відключення одягайте в’язані светри, трикотажні спортивні костюми чи махрові шкарпетки. Чим краще ви одягнетеся, тим менше будете відчувати холод.

Лягайте спати в теплих піжамах або використовуйте термобілизну, яка добре сприяє збереженню тепла тіла. Рятівницею може стати грілка, яку колись ще використовували наші бабусі, тож її теж можете придбати задля власного комфорту в період морозів.



Термобілизна добре зберігає тепло / Фото Pexels

Запас їжі

Під час відключення треба запастися водою та їжею. Якщо влучання станеться в насосну станцію, то без води може бути цілий мікрорайон. Тому нехай на вашій кухні буде завжди кілька пляшок технічної та питної води. Робіть ставку на великі 6-літрові пляшки, яких вистачить хоча б на перший період.

Щодо продуктів, то тут варто робити ставку на їжу швидкого приготування. Різноманітні сухі пасти, супи чи бульйони можна зараз легко придбати в супермаркеті, тож нехай вони будуть у вашій кухонній шафі. У випадку відключення світла, ці готові страви можна вже буде з’їсти за кілька хвилин.

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Також придбайте тушонку, консерви, печиво, хлібці, горішки, сухофрукти, овочі та фрукти. Загалом звертайте увагу на ту їжу, яка не буде псуватися у холодильнику, хоч тут варто знати, що після відключення холодильник зберігає холод ще впродовж кількох годин.

Якщо у вас буде приготовлена їжа, то для того, щоб вона не зіпсувалася, попередньо заморозьте у пляшках воду, а потім поставте їх біля каструль з їжею. Таким чином страви будуть ще триваліший час придатними для споживання, оскільки залишатимуться холодними.