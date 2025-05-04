Як використовувати зубну пасту в побуті: 5 цікавих способів, які здивують

У повсякденному житті зубну пасту ми використовуємо для чищення зубів, втім господині знайшли їй чимало застосувань у побуті. Деякі з них можуть значно здивувати.

Зубна паста очищує зуби й ротову порожнину, видаляючи зайву їжу й наліт, пише 24 Канал. Втім, паста може бути універсальним засобом для прибирання будинку. Деякі способи застосування точно стануть вам у нагоді.

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Очищення праски

Завдяки зубній пасті можна очистити поверхні праски й видалити все від бруду чи нагару. Текстура зубної пасти має м’які абразивні властивості, які здатні відчистити пригорілості, які залишилися на техніці. Потрібно нанести трохи пасти на праску й протерти ганчіркою, а тоді змити водою.

Очищення ювелірних прикрас

Зубною пастою можна чистити золото й срібло. Лише паста повинна бути м’якою та без грубих абразивів. Нанесіть невелику кількість на щітку й круговими рухами почистіть, уникаючи контакту з дорогоцінними камінчиками. Далі промийте прикрасу у воді й натріть виріб серветкою.



Зубна паста допомагає в побуті / Фото Pexels

Зняття свербежу від укусу комах

Влітку комарі починають активно кусати, тож щоб легше пережити свербіж, варто вичавити трішки зубної пасти на місце укусу. Така дія допоможе зняти набряклість й уникнути свербежу. Також зубна паста допомагає від опіків й пухирів. Потрібно намазати проблемну ділянку пастою. Тоді вона покриється скоринкою й швидко заживе.

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Чищення кросівок

На стару зубну щітку нанесіть пасту й зубну щітку та почистіть кросівки. За допомогою пасти можна відбілити підошву та бруд на поверхні взуття.

Видалення мильного нальоту

Зубною пастою можна видаляти наліт у ванній кімнаті. Особливо паста є помічною на емальованих поверхнях, кахлях та умивальниках. Сильно абразивні пасти можуть видаляти плями від води, залишки мила чи інші забруднення.

Пасту потрібно нанести на ділянку й протерти м’якою губкою чи тканиною. Також цим методом можна очистити скло у ванній кімнаті, однак тут треба вже використовувати гелеву пасту.