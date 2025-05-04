Как использовать зубную пасту в быту: 5 интересных способов, которые удивят

В повседневной жизни зубную пасту мы используем для чистки зубов, впрочем хозяйки нашли ей немало применений в быту. Некоторые из них могут значительно удивить.

Зубная паста очищает зубы и ротовую полость, удаляя лишнюю пищу и налет, пишет 24 Канал. Впрочем, паста может быть универсальным средством для уборки дома. Некоторые способы применения точно вам пригодятся.

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Очистка утюга

Благодаря зубной пасте можно очистить поверхности утюга и удалить все от грязи или нагара. Текстура зубной пасты имеет мягкие абразивные свойства, которые способны отчистить пригорелости, которые остались на технике. Нужно нанести немного пасты на утюг и протереть тряпкой, а потом смыть водой.

Очистка ювелирных украшений

Зубной пастой можно чистить золото и серебро. Только паста должна быть мягкой и без грубых абразивов. Нанесите небольшое количество на щетку и круговыми движениями почистите, избегая контакта с драгоценными камушками. Далее промойте украшение в воде и натрите изделие салфеткой.



Зубная паста помогает в быту / Фото Pexels

Снятие зуда от укуса насекомых

Летом комары начинают активно кусать, поэтому чтобы легче пережить зуд, стоит выдавить немного зубной пасты на место укуса. Такое действие поможет снять отечность и избежать зуда. Также зубная паста помогает от ожогов и волдырей. Нужно намазать проблемный участок пастой. Тогда он покроется корочкой и быстро заживет.

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Чистка кроссовок

На старую зубную щетку нанесите пасту и зубную щетку и почистите кроссовки. С помощью пасты можно отбелить подошву и грязь на поверхности обуви.

Удаление мыльного налета

Зубной пастой можно удалять налет в ванной комнате. Особенно паста является полезной на эмалированных поверхностях, кафеле и умывальниках. Сильно абразивные пасты могут удалять пятна от воды, остатки мыла или другие загрязнения.

Пасту нужно нанести на участок и протереть мягкой губкой или тканью. Также этим методом можно очистить стекло в ванной комнате, однако здесь надо уже использовать гелевую пасту.