Цвітіння буде неймовірним: 3 кухонні залишки для кращого росту троянд

Усі садівники мріють про неймовірний та квітучий сад, та для того, щоб кущі троянд пишно цвіли, варто скористатися цікавим лайфхаком. Для підживлення вам знадобиться кілька кухонних залишків.

Троянди є найпопулярнішими квітами в саду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вони красиво розростаються й тішать око все літо. Та для того, щоб вони пишно цвіли, потрібно використовувати правильне добриво, яке відіграє ключову роль у їхньому рості.

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Цвітіння кущів залежить від поживних речовин у ґрунті. Добрива їм потрібні для того, щоб розвивати міцні стебла та листя. Троянди мають постійну потребу в цих речовинах, тому можуть швидко забирати їх з ґрунту, в якому ростуть.

Експерти із садівництва розповіли про кілька кухонних залишків, якими можна підживити троянди й побачити небачений результат.

Бананові шкірки

Звичайні бананові шкірки є дуже поживними для троянд. Вони багаті калієм, який підтримує загальний стан рослини та сприяє формуванню квітів та навіть зміцнює опорність до хвороб. Шкірку потрібно подрібнити на маленькі шматочки та перемішати з ґрунтом навколо троянди чи навіть неглибоко закопати.



Бананові шкірки є помічними для троянд / Фото Pexels

Кавова гуща

Цей кухонний залишок троянди також люблять. Гущ додає азот в ґрунт, покращує структуру ґрунту й стимулює розвиток корисних мікробів. Троянди треба злегка посипати кавовою гущею, однак не перестарайтеся, оскільки велика кількість гущі може зробити ґрунт досить кислим.

До слова! Раніше ми розповідали, які квіти можна посадити на посушливій сонячній ділянці у квітні.

Яєчна шкаралупа

Шкаралупу потрібно подрібнити чи покришити, а тоді додати в ґрунт. Завдяки цьому кухонному залишку квіти отримають поживні речовини.