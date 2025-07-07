Аномальну активність змій можна зупинити: посадіть на ділянці 5 рослин

Цього літа спостерігається велика кількість гадів, які кусають людей. У високій траві змії непомітні, тому люди натрапляють на плазунів. Літня пора – активний час виповзання змій на поверхню, задля того, щоб погрітися на сонці, тому треба бути дуже обережними не лише в лісі, полі чи чагарниках, але й на власному подвір’ї.

Основна з причин розповсюдженні змій – сухість й тепла погода, пише 24 Канал. Таке середовище сприяє розмноженню плазунів, тому вони оселяються на нових територіях.

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Все частіше люди помічають отруйних гадюк на власних ділянках. Людське житло може привабити змій в пошуках здобичі – мишей, тому зараз треба проявити особливу обережність.

Як вивести плазунів з приватної ділянки

Виявити наявність змій на подвір’ї не завжди просто, оскільки плазуни бояться людей, тому при наявності шуму завжди намагаються сховатися. Та для того, щоб бути певними, що гадюки та вужі не заповзуть на ділянку, потрібно висадити кілька рослин, запах яких їх сильно відлякує.

Чорнобривці

Ця рослина має різкий запах, який для плазунів є неприємних. Також чорнобривці намагаються оминати й миші, які є здобиччю змій, тому висадіть квіти по периметру подвір’я, щоб мінімізувати небезпеку.

Хризантеми

У квітах міститься хімічна сполука піретрум, яка є смертельною для змій. Її навіть часто використовують у якості природного інсектициду для боротьби з кліщами, мурахами та попелицею.



Хризантеми здатні відлякати змій / Фото Pexels

Часник

Запах часнику для змій є нестерпним, тому якщо висадити його по периметру городу, то це стане кордоном для плазунів, тож вони покинуть ділянку.

Цитронела

Олії, що містяться в листках цитронели, мають сильний цитрусовий аромат, який намагаються уникати змії.

Базилік

Ця рослина має сильний запах, який дуже не люблять змії, тому висаджуйте базилік на відкритих та добре освітлювальних ділянках.

Варто зазначити, що змії дуже не люблять запаху бензину, тому можете на ділянці ще розкласти шматки тканини, просочені ним. Не забувайте регулярно скошувати траву й не накопичуйте на подвір’ї органіку, в якій можуть оселитися змії.

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Якщо ж на вашому подвір’ї є собака, то можете не переживати про плазунів, оскільки тварина їх швидко відлякає з ділянки.