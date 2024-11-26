Якщо ви хочете, щоб одяг мав приємний та легкий аромат, то не обов’язково купувати дорогі ароматизатори чи обприскувати їх парфумами, оскільки чудовий засіб можна зробити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

Читайте також Не викидайте кавову гущу: 5 дивовижних способів її використання

Як зробити ароматизатор для шафи

Вам потрібні 2 чайні ложки рису, ложка кам’яної солі, цедра лимона, кондиціонер для білизни у гранулах або 2 краплі ефірної олії. Всі ці інгредієнти перемішайте в невеличкій ємності й пересипте в клаптик тканини чи хустину, якою ви вже не користуєтеся.

Блогерка зазначила, що сіль чудово забирає вологу з повітря, а рис допомагає зберігати приємний аромат на триваліший час. Цей мішечок можна поставити на поличку в шафі або повісити на вішак. Такий простий лайфхак допоможе речам завжди приємно пахнути.

Простий ароматизатор для шафи: дивіться відео

Щоб у шафі гарно пахнуло, можна зробити цитрусовий ароматизатор. Для цього потрібно в марлевий мішечок поставити висушену цедру лимона, апельсина та мандаринів. Такий аромат буде новорічно-святковим, тож наповнить шафу неймовірними цитрусовими запахами.

Також для того, щоб у шафі завжди приємно пахнуло, можна поставити у тканинний мішечок гілочку лаванди, яка є не лише чудовим ароматизатором, але й відмінним засобом від молі.

Приємним ароматом вбрання наділяє ефірна олія. Для цього достатньо поставити в шафу хустинку в мішечок, просочивши її попередньо ароматичним запахом.