Если вы хотите, чтобы одежда имела приятный и легкий аромат, то не обязательно покупать дорогие ароматизаторы или опрыскивать их духами, поскольку замечательное средство можно сделать самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как сделать ароматизатор для шкафа

Вам нужны 2 чайные ложки риса, ложка каменной соли, цедра лимона, кондиционер для белья в гранулах или 2 капли эфирного масла. Все эти ингредиенты перемешайте в небольшой емкости и пересыпьте в лоскуток ткани или платок, которым вы уже не пользуетесь.

Блогер отметила, что соль прекрасно забирает влагу из воздуха, а рис помогает сохранять приятный аромат на длительное время. Этот мешочек можно поставить на полочку в шкафу или повесить на вешалку. Такой простой лайфхак поможет вещам всегда приятно пахнуть.

Простой ароматизатор для шкафа: смотрите видео

Чтобы в шкафу хорошо пахло, можно сделать цитрусовый ароматизатор. Для этого нужно в марлевый мешочек поставить высушенную цедру лимона, апельсина и мандаринов. Такой аромат будет новогодне-праздничным, поэтому наполнит шкаф невероятными цитрусовыми запахами.

Также для того, чтобы в шкафу всегда приятно пахло, можно поставить в тканевый мешочек веточку лаванды, которая является не только прекрасным ароматизатором, но и отличным средством от моли.

Приятным ароматом наряд наделяет эфирное масло. Для этого достаточно поставить в шкаф платок в мешочек, пропитав его предварительно ароматическим запахом.