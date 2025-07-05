Пожовтіло бадилля картоплі: зробіть це негайно, щоб врятувати урожай

Зазвичай картопляне бадилля жовтішає наприкінці сезону – це хороший індикатор того, що вже настав час збирати урожай. Але якщо ви помітили, що це відбулося передчасно, у липні, потрібно бити на сполох.

Раннє пожовтіння листя та бадилля картоплі свідчить про проблеми з рослинами – і краще боротьбу з ними не відкладати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Для того, аби врятувати картоплю, спершу потрібно розібратися, чому почало жовтішати бадилля. І причин у цього передчасного явища може бути кілька.

Дощі

Несприятлива погода може сприяти в'яненню картопляного листя – і все через те, що у дощове літо на поверхні ґрунту утворюється щільна кірка, що не дозволяє кисню проникнути до коріння.

Хвороби

Листя і бадилля часом в'яне і через те, що на картоплі з'явилися хвороби – зверніть увагу на появу темних плям на листі. Для боротьби з хворобами уражені частини рослини потрібно одразу ж видалити, а бадилля обприскати розчином хлорокису міді, а через сім днів провести обробку мідним купоросом.



Картоплю потрібно обробляти від хвороб / Фото Pexels

До слова, раніше ми вже розповідали, як можна відвести дротяника від картоплі елементарним народним способом.

Мало азоту в землі

Для росту картоплі потрібні поживні речовини – і в тому числі азот. Якщо у ґрунті його не вистачає, це може призвести до пожовтіння та опадання листя. Підживлення азотом може покращити стан бадилля картоплі та збільшити кількість картоплин наприкінці сезону.

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Але вносити азот у липні не варто – це робиться ще перед посадкою картоплі.