Ці 5 багаторічників цвітуть ціле літо: вони мають бути у вашому саду

Найголовніше мета будь-якого садівника – це висадити клумбу, яка виглядатиме яскравою та квітучою у будь-який час. Але для того, аби цього досягти, потрібно підібрати правильні квіти.

Обрати правильні квіти для клумби, аби вона залишалася квітучою якомога довше – це часом непросте завдання навіть для досвідчених садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож ділимося кількома квітами, які точно можуть прикрасити будь-яку ділянку.

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Півонії

Півонії – це надійні та неймовірно довговічні рослини, які роками можуть процвітати навіть без особливої уваги. А як зрізані квіти у букетах вони взагалі не мають конкурентів. Півонії можуть додати елегантної краси та ніжного, незабутнього аромату у будь-який сад.

До речі, раніше ми вже розповідали, де потрібно посадити півонію для максимального цвітіння.

Флокси

Флокси – це фантастичні багаторічники, що мають напрочуд тривале цвітіння, що триває з середини літа та до самого початку осені. Окрім того, флокси притягнуть до вашої ділянки запилювачів, що може бути дуже корисно, а також чудово виглядають у квіткових композиціях та букетах.



Флокси можуть довго цвісти / Фото Pexels

Багаторічна шавлія

Якщо ви хочете додати до свого саду трохи королівського фіолетового кольору, тоді шавлія – це саме те, що вам потрібно. Окрім того, що рослина надзвичайно довго цвіте, вона ще й невибаглива у догляді та проста у вирощуванні.

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Деревій

Завдяки райдужному спектру ніжних пелюсток ця багаторічна рослина роками залишається улюбленицею багатьох садівників. Серед численних переваг деревію – здатність переносити тривалі посухи і при цьому не втрачати ані цвітіння, ані кольору.

Кореопсис

Кому ж не подобаються сплески яскраво-жовтого кольору у саду? Кореопсис цвіте від початку літа і до перших заморозків. А для стимулювання навіть ряснішого цвітіння вам тільки потрібно обрізати відцвілі квіти, прибираючи їх до наступного бічного листка.