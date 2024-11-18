Кросівки білого кольору дуже гарно виглядають, втім восени вони не зовсім практичні, тому їм потрібен належний догляд, пише 24 Канал. Щоб взуття завжди мало ідеальний вигляд, потрібно періодично їх чистити. Завдяки звичайним засобам, можна позбутися від жовтизни та сірості кросівок.

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Кукурудзяний крохмаль

Посипте кукурудзяним крохмалем брудні ділянки кросівок та залишіть на кілька хвилин, а тоді заберіть залишки м’якою щіткою. Додатково можете протерти місце вологою серветкою.

Харчова сода та лимонний сік

Лимонний сік та харчова сода – це чудове поєднання для чищення кросівок, яке надасть їм блиску. Потрібно змішати столову ложку соку зі столовою ложкою соди. Пастоподібну суміш потрібно нанести на кросівки, залишити на 30 хвилин, а тоді протерти м’якою щіткою.

Засіб для миття посуду

Цей засіб вдало видаляє жир з посуду, тож впорається з будь-якими плямами на взутті. Одну столову ложку рідини для миття посуду змішайте з водою й почистіть цією рідиною кросівки за допомогою м’якої щітки. Після цього змийте теплою водою й висушіть, як завжди.



Засоби для чищення білих кросівок / Фото Pexels

Зубна паста

Вона найкраще підходить для очищення резинової підошви та білих деталей на кросівках. Невеличку кількість потрібно нанести на щітку й акуратно потерти брудну ділянку, після цього змити теплою водою й повторити процедуру.

Оцет та харчова сода

Столову ложку соди треба змішати зі столовою ложкою оцту. За допомогою щітки, пасту потрібно нанести на брудні ділянки. Залишіть на 15 хвилин, а тоді змийте теплою водою.

Якщо не хочете чистити кросівки самостійно, тоді можна їх випрати у пральній машинці, але перед тим обов’язково вийміть устілки та шнурівки.