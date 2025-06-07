Сьогодні це здається нам дивним та незрозумілим. Тож, 24 Канал вирішив розібратися, навіщо ця смола була потрібна.

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Очевидно, про бочки зі смолою, які розміщували біля будинків ви могли дізнатися від бабусь та дідусів, як жили у селах. Або ж прочитати про незвичні бочки у романі Андрія Чайковського "За сестрою".

Цікаво! У творі описано, що селяни використовували бочки зі смолою для боротьби з пожежами. Це практичне застосування смоли в сільському побуті того часу, яке відображає реалії життя українського села кінця XIX – початку XX століття.

Для чого ще могли використовувати бочки зі смолою

Однак крім боротьби з пожежами, є ще декілька цікавих пояснень використання бочок, наповнених смолою.

Боротьба з комахами

Основна функція смоли в бочках була захисною. Смолу або дьоготь (їх часто плутають) використовували як засіб проти комарів у теплу пору року. Бочку або баняк із густою смолою ставили на подвір'ї чи поблизу худоби та підпалювали її так, щоб вона повільно тліла. Дим, який утворювався, мав різкий, але стійкий запах, що ефективно відганяв комах.

Захист худоби

Окрім захисту людей, смолистий дим рятував корів, коней, овець і навіть собак, які потерпали від комах. Особливо це було актуально ввечері та вночі, коли мошкара ставала найактивнішою. Тому бочки розміщували поблизу стайні, на пасовищі або просто біля загону. Дим створював "димову завісу", крізь яку комахи не могли пробитися.

Цікаво! Кава, олія лаванди, евкаліпта та інші запахи можуть бути ефективними засобами відлякування комах в домашніх умовах.

Як антисептик і герметик

У давнину смолу також використовували для змащення дерев'яних частин возів, коліс, саней, човнів. Вона слугувала природним захистом від гниття, вологи й комах, мала антисептичні властивості.

Чому смолисті бочки зникли

Згодом на зміну смолі прийшли сучасні засоби від комарів. Однак в деяких селах, особливо на Поліссі, Закарпатті чи в Карпатах, така практика ще зберігається, як данина традиції або перевірений спосіб "на старий лад".