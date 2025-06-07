Сегодня это кажется нам странным и непонятным. Поэтому, 24 Канал решил разобраться, зачем эта смола была нужна.

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Очевидно, о бочках со смолой, которые размещали возле домов вы могли узнать от бабушек и дедушек, как жили в селах. Или же прочитать о необычных бочках в романе Андрея Чайковского "За сестрой".

Интересно! В произведении описано, что крестьяне использовали бочки со смолой для борьбы с пожарами. Это практическое применение смолы в сельском быту того времени, которое отражает реалии жизни украинского села конца XIX – начала XX века.

Для чего еще могли использовать бочки со смолой

Однако кроме борьбы с пожарами, есть еще несколько интересных объяснений использования бочек, наполненных смолой.

Борьба с насекомыми

Основная функция смолы в бочках была защитной. Смолу или деготь (их часто путают) использовали как средство против комаров в теплое время года. Бочку или бочку с густой смолой ставили во дворе или вблизи скота и поджигали ее так, чтобы она медленно тлела. Дым, который образовывался, имел резкий, но стойкий запах, что эффективно отгонял насекомых.

Защита скота

Кроме защиты людей, смолистый дым спасал коров, лошадей, овец и даже собак, которые страдали от насекомых. Особенно это было актуально вечером и ночью, когда мошкара становилась активной. Поэтому бочки размещали вблизи конюшни, на пастбище или просто возле загона. Дым создавал "дымовую завесу", сквозь которую насекомые не могли пробиться.

Интересно! Кофе, масло лаванды, эвкалипта и другие запахи могут быть эффективными средствами отпугивания насекомых в домашних условиях.

Как антисептик и герметик

В древности смолу также использовали для смазки деревянных частей телег, колес, саней, лодок. Она служила естественной защитой от гниения, влаги и насекомых, имела антисептические свойства.

Почему смолистые бочки исчезли

Со временем на смену смоле пришли современные средства от комаров. Однако в некоторых селах, особенно на Полесье, Закарпатье или в Карпатах, такая практика еще сохраняется, как дань традиции или проверенный способ "на старый лад".