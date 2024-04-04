Не викидайте чайні пакетики після використання: їх можна використовувати як добриво

Часом те, що дня нас здається сміттям, можна ефективно та екологічно використовувати в побуті чи на городі. Садівники розповідають, що чайні пакетики є чудовим добривом для рослин.

Природа вже на очах розпочинає відродження, а нам лише треба за допомогою добрив допомогти рослинам краще рости.

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Як використовувати чай у вигляді добрива

Вважається, що такий предмет домашнього вжитку як чайні пакетики здатні збагатити ґрунт та призвести до пишного цвітіння рослин.

Найефективнішими є пакетики з-під чорного та ромашкового чаю. Спеціаліст з садівництва Ніл Маккензі каже, що чай з ромашки має фунгіцидні властивості.

Полив вашої розсади слабким розчином ромашкового чаю може допомогти запобігти грибковим захворюванням, забезпечивши добрий ріст рослин,

– зазначив садівник.

Він додав, що чайні пакетики багаті дубильною кислотою та поживними речовинами, тож покращують якість ґрунту. Окрім поливу, ви можете просто вмісткість пакетика закопати під поверхню ґрунту, щоб зберегти вологу й зменшити грибкові інфекції.



Пакетик від чаю можна використовувати як добриво / Фото Pexels

Флорист Девід Деніер каже, що саме навесні дуже важливо підживлювати рослини, щоб вони добре цвіли та росли.

"Добриво забезпечує такі необхідні поживні речовини, як азот, фосфор і калій, які необхідні рослинам не для виживання", – додав флорист.

Вмісткість чайного пакетика гарантує, що рослини отримають поживні речовини, які їм так необхідні на початку весни.

Ви можете використовувати не тільки використані, але й ще нові чайні пакетики та не лише підливати чайним розчином квіти, але й закопувати чаїнки в землю.