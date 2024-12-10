Щодня у світі випивають понад 2,25 мільярда горняток кави, пише 24 Канал. Україна перебуває на 25 місці у світі за обсягом споживання кави, а за статистикою, середній українець споживає 3 кілограми меленої кави за рік та випиває 100 чашок улюбленого напою поза домом.

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Серед поціновувачів кави лише зростає зацікавлення улюбленим напоєм. Щоразу вони стають все обізнанішими й хочуть, щоб у кав'ярнях постійно дивували чимось новим та цікавим.

Тенденція до змін є особливо помітною у закладах третьої хвилі, які швидко підхоплюють нові тренди й презентують їх гостям. Кавові тенденції стають відображенням змін у смакових та соціальних вподобаннях або навіть технічних інноваціях. Разом з українським виробником кави Gemini розглянемо найпопулярніші тренди у світі кави.

"Справжній" еспресо без еспресо-машини

В останні кілька років бариста почали використовувати методи заварювання кави, які не потребують складного обладнання, як-от еспресо-машини.

Раніше приготування еспресо потребувало високого тиску (9 бар), відповідної температури (93 – 96°C) та часу екстракції (в середньому близько 30 секунд). Завдяки сучасним тенденціям знайшлося декілька альтернатив приготування "справжнього" еспресо без еспресо-машини.

Наприклад, система "Noble Espresso" дозволяє заварювати еспресо, використовуючи прес і зручні міні-кафе-капи. Окрім того, є ще аеропрес із металевим або паперовим фільтром, який за насиченістю створює каву, схоже на еспресо, лише менш насичене.

Популярним методом є приготування кави у гейзерній кавоварці (Moka pot), яка в процесі свого застосування пропускає крізь мелену каву киплячу воду й створює концентрований напій, яким і має бути еспресо.



Гейзерна кавоварка є доволі популярною / Фото Shutterstock

Капсульні кавомашини готують еспресо легко й швидко завдяки автоматизації процесу. Заварити каву можна за допомогою ручного еспресо-пресу, втім наразі "у моді" швидкість, тож більшість обирає варіант, який потребує мінімум часу та зусиль.

Безумовно, для справжнього еспресо потрібне спеціальне обладнання, але сучасні альтернативи дозволяють експериментувати й створювати каву навіть без нього.

Пробудження технології "компостування кави"

У шанувальників кави почало зростати зацікавлення не лише до різних методів приготування напою, але й до "компостування" сировини. Людей усе більше хвилює проблема утилізації відходів кавової промисловості задля зменшення техногенного навантаження на довкілля. І хоч кавові відходи не є шкідливими для навколишнього середовища, як скажімо, пластик, втім їхня надмірна кількість в майбутньому може створити проблеми.

Тому тепер все активніше починають використовувати сировину з кавової гущі, а саме технології кафе-компостування, де після приготування кави гущу можна використовувати для органічного добрива або навіть як інгредієнт для косметичних засобів. Це можна назвати новим трендом у напрямку сталого розвитку та екологічного підходу до споживання кави.

До прикладу, кавову гущу після приготування напою можна використовувати по-різному. У побуті вона пригодиться для нейтралізації запахів у холодильнику, для очищення стійких плям зі скляного посуду чи для пробиття зливу в раковині.

Дачники залюбки використовують кавову гущу як органічне добриво. Вона має багато поживних мікроелементів та збагачує ґрунт азотом. Гущу насипають під коріння троянд чи азалії, щоб вони добре росли.

А от beauty-фахівці можуть зазначити, що кавовою гущею добре робити масаж голови, щоб зміцнити коріння волосся та сприяти його росту. Окрім того, кавова гуща ідеально підходить для скрабування обличчя.



Кавову гущу використовують в beauty-індустрії / Фото Pexels

На цьому увага до екології та зменшення відходів не вичерпується. Щоб мінімізувати харчові відходи й відповідати тенденціям сталого споживання "в гру" увійшов чай каскара, висушений зі шкірок кавової ягоди.

Напій "Cascara" – що треба про нього знати

Не всі знайомі з чаєм каскара, втім зараз він набирає популярності як новий напій, який можна заварювати та споживати, отримуючи натуральний фруктовий смак. Каскара – це оболонка кавової ягоди, яка залишається після зняття шкірки з кавового зерна. Раніше ця сушена шкірка викидалася, а зараз вона – частина усвідомленого використання кожного кавового плода.



Каскара готується з сушеної шкірки кавового зерна / Фото Shutterstock

Якщо Ємені та Ефіопії цю оболонку кавових зерен традиційно використовували для напою, то в Європі вона була відходом. Тепер же цей продукт має всі шанси стати культовим.

Для заварювання каскари потрібне лише шкірка кавових зерен та вода. Поціновувачі цього напою кажуть, що смак напій має м'який, дещо солодкуватий із нотками ягід, сухофруктів та пелюсток троянди.

Каскара має кофеїн (хоча його мінімальний вміст – нижчий, аніж у класичній каві), антиоксиданти поліфеноли та невелику кількість вітамінів та мінералів. Цей унікальний напій демонструє новий підхід до використання кавових ягід й привертає увагу до екологічності. Зменшення відходів кавового виробництва призвело до відкриття перед гурманами нового різноманіття смаків.

Ферментація кави для нових смакових відтінків

Щоб отримати ще більше нових смакових профілів, бариста та кавові фермери почали активно експериментувати з методами ферментації. Використання дріжджів чи "natural fermentation" для додаткового бродіння зерен дає можливість створювати складніші й унікальніші смаки.

Процес ферментації вже став трендом у світі спешелті-кави. Завдяки цьому природному процесу, бактерії чи грибки розщеплюють цукри в кавових ягодах, а додавання різних штамів дріжджів під час ферментації створює різні смакові відтінки. Вони можуть бути фруктовими, цитрусовими, квітковими, пряними чи з кислотністю, що нагадуватиме смак алкоголю.

Ферментована кава є експериментальною, тож такі зерна важко назвати бюджетними, однак вони продовжують набирати популярність серед шанувальників особливої кави. Анаеробна ферментація без кисню створює кисло-солодкі смаки. Аеробна ферментація з киснем вже відповідає за складні смаки, а от ферментація з дріжджами розкриває конкретні аромати.

Ці основні методи ферментації змінюють уявлення про каву й відкривають нові горизонти для гурманів. Та якщо ферментована кава має свою когорту поціновувачів, то набагато популярнішою у сучасному світі є кава без кофеїну.

Розширення асортименту кави без кофеїну

Кава без кофеїну зазнає змін завдяки новим методам видалення кофеїну, які зберігають більше смаку та аромату. "Swiss Water Process" – це новий метод, що дозволяє отримувати каву без кофеїну без застосування хімічних розчинників. Він активно використовується серед кавових компаній для збереження натурального смаку навіть у безкофеїнових напоях.

Щоб створити таку каву, зерна занурюють у гарячу воду, яка витягує кофеїн. Далі утворена рідина проходить через фільтр з активованим вугіллям, який утримує молекули кофеїну, залишаючи при цьому смак кави. Після основного процесу зерна ще раз занурюють в ту ж воду, щоб зберегти кавовий аромат. Такий цикл повторюють кілька разів, доки зерна повністю не втратять увесь кофеїн.

Популярним цей метод робить його екологічність, оскільки кофеїн виводиться лише завдяки воді та природним процесам, при цьому кава зберігає свій смак та аромат. Інноваційний та натуральний метод часто застосовується для органічної та спеціальної кави, яка є популярною в кав'ярнях третьої хвилі.

Кава з молоком – новий стандарт в кав'ярнях

У сучасних кав'ярнях все частіше зростає попит на альтернативи коров'ячому молоку. Вони здобули популярність завдяки тренду на здорове харчування, а ще є важливим вибором для людей, які мають непереносимість лактози, чи веганів, які піклуються про довкілля. Бариста звертають увагу на потреби гостей, тож адаптовують напої до змін, використовуючи для кожного виду те молоко, яке ідеально поєднається з кавою.

Тут важливо розуміти, що не все рослинне молоко підходить для приготування кави. Тому актуальними стають нові види, які спеціально адаптували для гармонійного поєднання з еспресо.

Зокрема, вівсяне молоко набирає популярності завдяки своїй м'якості та шовковистій текстурі. Воно добре підходить для лате та капучино.

Популярним є мигдалеве молоко, яке має цікавий горіховий смак. Гості в кав'ярнях часто обирають саме цей вид рослинного молока. А от кокосове підходить для холодних напоїв, до прикладу, айс-лате чи фрапе.



Кава на рослинному молоці стає все дедалі популярнішою / Фото Shutterstock

Рослинне молоко в каві – це новий тренд, але він вже настільки став звичним, що вважається стандартом в кавовій культурі. Гостям подобається такий сучасний підхід, який дозволяє обрати кавовий смак самостійно. Та це стосується не лише молока, оскільки сучасні тренди мають набагато більший спектр опцій навіть у виборі самої кави.

Індивідуалізація смаку через онлайн-платформи

Нові цифрові платформи дозволяють споживачам створювати свої унікальні рецепти кави або чаю через смакові профілі.

Такий персоналізований процес дозволяє обрати каву відповідно до власних вподобань. При замовленні кави онлайн можна обрати рівень обсмажування (світлий, середній чи темний), сорт кавових зерен (арабіка, робуста або бленд) чи форму отримання кави. Вона може бути цілою у зернах, вже змеленою чи у капсулах для кавомашини.

Крім того, покупці тепер мають можливість обрати каву з конкретного регіону. До прикладу, смак зерен залежить від місця вирощування, тому в онлайні є опція вибору країни – від Ефіопії та Кенії до Колумбії чи Бразилії.

Вибір конкретних параметрів дозволяє створити індивідуальну упаковку кави. Її обсмажать, за потреби змелять та зафасують в герметичну індивідуальну упаковку. Такий сучасний підхід дозволяє ще більше зануритися у світ кави.

Компанія Gemini пропонує широкий асортимент кави та чаю для всіх, хто хоче експериментувати з новими смаковими трендами та технологіями приготування, все необхідне на сайті за посиланням.