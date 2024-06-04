Пора їсти більше капусти: 5 несподіваних корисних властивостей овоча

Зазвичай капуста не займає перше місце у списку покупок в продуктовому, але дарма! Цей простий і досить дешевий продукт може запропонувати вам чимало користі.

Якщо ви хочете трохи оздоровитися цього літа, тоді вам точно варто почати їсти більше капусти. Дієтологиня Лаура Іу переконана, що цей овоч може виявитися більш корисним, ніж ви очікували.

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Зміцнює імунітет

Якщо ви хочете підтримати свій імунітет, можете додати на тарілку більше капусти. Вона містить досить багато вітаміну С, а також діє як антиоксидант і може боротися із вільними радикалами, які послаблюють імунну систему.

Окрім того, у овочі ви можете також знайти і вітамін А, а також цинк.

Сприяє здоров'ю очей

Капуста виступає як джерело лютеїну та зеаксантину, тому буде дуже корисна для ваших очей. Обидві сполуки – це антиоксиданти, які захищають очі від ультрафіолетового світла.

Корисна для кишківника

Капуста – це просто надзвичайне джерело клітковини, речовини, що дуже потрібна для хорошого травлення. В ній є і розчинна, і нерозчинна клітковина, а вони допомагають кишківнику працювати без збоїв.



Капуста сприяє травленню / Фото Pexels

Сприяє здоров'ю серця

Якщо ви шукаєте їжу, яка буде корисна для серця, то капуста – чемпіон і тут. Перш за все, у ній є розчинна клітковина – речовина, що допомагає виводити холестерин із організму. Також у капусті можна знайти чимало калію, який регулює артеріальний тиск. Також калій протидіє впливу натрію – мінералу, який підвищує артеріальний тиск, якщо його споживати у надто великих кількостях.

Зміцнює кістки

Ще одна корисна властивість капусти стосується саме кісток. Хрестоцвітний овоч містить вітамін К – поживну речовину, яка допомагає у засвоєнні кальцію, основного мінералу, який потрібний для побудови міцних кісток. Також він потрібний і для того, щоб формувати "кісткові білки", які зберігають кістки міцними та знижують ризик переломів.