Коли ви споживаєте у старшому віці, кава може серйозно впливати на ваше здоров'я. Та чи у хороший спосіб, і як вона впливає на те, як ви виглядаєте та почуваєтеся? Доктор Моніка К'ю вважає, що загальна відповідь: так.

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Загалом кава досить корисна, адже містить чимало поліфенолів, які є антиоксидантами, тож кава може зменшувати запалення у вашому організмі. Втім, не варто пити її надмірно – тобто більше, ніж 4 чашки на день.

Як кава впливає на старіння

Коли ви п'єте каву вранці, вам варто пам'ятати про те, що напій сам собою і справді не приносить шкоди, проте дуже часто люди додають до нього молоко, цукор, вершки та різноманітні підсолоджувачі, а це може зробити напій вже зовсім не таким корисним. І для того, щоб отримати заряд енергії, проте не отримати зайвих кілограмів та проблем зі шкірою, не варто додавати до кави цукор.

Зважайте й на те, що у деяких людей кофеїн може спричинити підвищення рівня кортизолу – тобто, як його ще називають, "гормону стресу". Для того, щоб уникнути цієї проблеми, вам потрібно споживати каву помірно та обмежитися 1 – 2 чашками на день.



Кава корисна, якщо пити її помірно / Фото Pexels

Окрім того, надмірна кількість кофеїну у неправильний час доби може серйозно вплинути на ваш сон – а коли ви погано спите, ваша шкіра може пошкодитися та стати не такою свіжою і яскравою.

Втім, зважайте на те, що кофеїн може бути дуже потужним судинозвужувальним засобом. Тож ви можете не тільки пити каву, але й використовувати її для зовнішнього застосування, і так легко приберете мішки під очима.