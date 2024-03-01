Всього лише жменька насіння соняшнику здатна наситити організм також корисними жирами та білком. Окрім того, насінинки багаті макро- та мікроелементами, вітаміном Е, залізом, цинком, магнієм, міддю, селеном. Можете додавати насіння соняшника до солоних чи солодких рецептів.

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Всі ці речовини є важливими для нашого здоров’я, оскільки необхідні для правильного функціонування організму. Про найбільші переваги насіння соняшнику та на що воно добре впливає розповів лікар Раян Гейгер.

Сприяє здоров'ю серця

Насіння соняшнику не містить холестерину та має велику кількість клітковини, тож може бути корисним для здоров’я серця. У ньому міститься лінолева кислота, яка сприяє розслабленню кровоносних судин та знижує рівень холестерину. Втім важливо обирати для себе несолоні насіння.

Підтримує здоров’я щитоподібної залози

Плоди соняшника містять величезне джерело селену, яке добре впливає на щитоподібну залозу. Дослідження 2023 року навіть зазначає, що низький рівень селену може підвищити захворювання щитоподібної залози.

Покращує метаболізм

Здорові жири, білок та клітковина здатні підтримувати здоровий метаболізм. Поживні речовини допомагають сповільнити травлення та притупити стрибки цукру. Вживати насіння соняшника корисно тим, хто має проблеми з метаболізмом та потребує контролю рівня цукру в крові.



Корисні властивості насіння соняшника / Фото Pexels

Зміцнює імунну систему

Селен і цинк, які містяться в насінні соняшника, здатні покращити імунну систему. Також на імунітет добре впливає вітамін Е, мідь та рослинні сполуки. Усі вони діють як антиоксиданти та допомагають зменшити запалення.

Покращують травну систему

Насіння є корисним перекусом для кишківника, оскільки клітковина підтримує регулярне травлення. Розчинна клітковина діє як пребіотик в кишковому мікробіомі, який тісно пов’язаний з травленням та імунітетом.

Зміцнює здоров'я шкіри

Вітамін Е та корисні жири живлять шкіру. Поживні речовини мають протизапальну дію та захищають від ультрафіолетових променів.