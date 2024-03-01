Більшість людей прагнуть наповнити свою тарілку якісними та корисними продуктами, та часто відмовляються від цієї ідеї, адже це здається надто дорогою затією. Втім, дієтологи запевняють, що харчуватися здорово може бути дешевше, ніж ви собі уявляли.

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Які продукти є найбільш корисними

Pollock Communications та Today's Dietitian у рамках свого щорічного опитування про тенденції в харчування створили список, погоджений дієтологами, який містить 10 найбагатших на поживні речовини продуктів.

І до цього переліку увійшли:

ферментовані продукти;

чорниця;

авокадо;

насіння;

горіхи;

бобові;

зелений чай;

гриби;

цілозернові продукти;

лосось.

На диво, до трійки найбільш здорових продуктів 2024 року увійшли дуже класичні страви: гриби, бобові та лосось.

Бобові

Ви можете їсти будь-які бобові – від нуту до квасолі, і однаково будете отримувати досить велику користь. Ці продукти багаті на складні вуглеводи, а також на корисну для кишківника клітковину, білок, залізо, магній та фолієву кислоту. У бобових ви зможете знайти і непогану дозу калію.

Особливо корисною є наявність у бобових розчинної клітковини, адже це може допомогти у зниженні рівня холестерину.

Гриби

Опитування поставило гриби на перше місце за популярністю серед здорових продуктів. І попри те, що вони можуть бути не надто барвистими всередині, вони приховують дуже корисні та потужні мікроелементи та сполуки – зокрема, вітамін А, кілька вітамінів групи В та вітамін D.



Гриби дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Багаті гриби і на клітковину, селен, калій та мідь. А ці антиоксидантні сполуки допоможуть вашому організму якомога краще боротися із окисним стресом, що пов'язаний із хронічними захворюваннями та старінням.

Лосось

Цей сорт риби надзвичайно популярний, і недарма. Він надзвичайно сильно насичений здоровими жирами, а також є джерелом нежирного білка. Окрім того, риба містить і корисні для серця жирні кислоти омега-3, а вони можуть бути важливими і для неврологічного здоров'я, і для клітинних мембран.