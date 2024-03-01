Вважається, що в таких нордичних країнах, як Данія, Фінляндія чи Ісландія, живуть найщасливіші люди. Окрім багатьох чинників, які впливають на цей фактор, сон відіграє важливу роль. І це не дивно, адже жителі Скандинавії займають першість щодо якісності сну.

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У багатьох виданнях є статті про скандинавський метод сну, до якого входять 5 важливих речей, які зможуть повторити українці.

Провітрюйте постільну білизну

Вішайте раз на тиждень ковдру, простирадла та подушки на свіже повітря. В ідеалі – на кілька годин. Таким чином ви зможете видалити затримку вологи, а це не лише зменшить накопичення бактерій, але й прибере неприємний запах та навіть пилових кліщів.

Відкривайте вікна у спальні

Свіже повітря добре впливає на сон. Ви могли в цьому й самі неодноразово переконатися. Тому перед сном хоча б на 10 хвилин відкривайте вікна. Навіть дослідження показують, що нижча температура є сприятливішою для кращого сну.

Випийте каву чи чай на вулиці

Скандинавці тісно пов’язані з природою. У них є традиція робити перерву опівдні, щоб насолодитися чаєм чи кавою просто неба. Перепочинок на повітрі хоча б 20 хвилин здатен покращити циркадний ритм. Австрійське дослідження 2023 року зазначає, що перебування на денному світлі може вплинути на спокійний сон ввечері.



Виходьте щодня на невеличку прогулянку / Фото Pexels

Прийміть теплу ванну

У фінській культурі широко розповсюдженою є сауна, яка розслабляє та чудово готує до сну. Втім гарною альтернативою є тепла ванну. Її слід прийняти за годину до сну. Техаське дослідження навіть зазначило, що купання напередодні сну, нехай навіть 10 хвилин, здатне покращити якість сну.

Використовуйте окремі ковдри

Окрема ковдра сприяє кращому регулюванню температури тіла. Спільна ковдра створює певні перешкоди та дискомфорт, тому подбайте про те, щоб ви спали з партнером чи партнеркою під різними ковдрами. Цей метод також здатен вплинути на глибший сон.