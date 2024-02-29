Коли мовиться про схуднення, то ваші звички у харчуванні та активність способу життя, безперечно, відіграють надзвичайно важливе значення. Та кілька ранкових ритуалів, про які розповіла Дженніфер Логан, можуть спростити ваше схуднення.

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Випийте чашку кави

Кофеїн – це те, що дійсно може прискорити спалювання жиру, якщо він присутній у вашій ранковій рутині. Виявляється, навіть однієї чашки кави цілком достатньо, щоб стимулювати "коричневий жир", а це відіграє дуже важливу роль у тому, щоб ваш організм почав швидше спалювати калорії.

Окрім того, ранковий кофеїн може допомогти вам краще зосередитися на своєму тренуванні, тож не варто від нього відмовлятися.

Почніть тренуватися

Так, це досить очевидна порада для схуднення, але вона одна з найбільш ефективних. Не варто відкладати заняття спортом на потім – ви можете виконати їх майже відразу ж після того, як прокинетеся.

До того ж рання активність призводить до того, що ви будете споживати менше калорій протягом дня, а також це допоможе худнути дещо швидше, ніж якщо ви будете тренуватися ввечері.

Якомога більше ходіть пішки

Прогулянка на свіжому повітрі рано вранці, навіть якщо це всього кілька хвилин ходьби, може бути надзвичайно корисною для вас.

Так ви можете прискорити свій метаболізм та покращити регулювання ваги вашим організмом. Окрім того, якщо ви будете проводити час на свіжому повітрі вранці, це також збільшить вплив вітаміну D, а ця речовина надзвичайно корисна для вашого організму.



Ходити пішки дуже корисно / Фото Pexels

Визначте наміри на день

Так, практика усвідомленості може принести вам користь навіть у схудненні. Намагайтеся регулярно перевіряти свої емоції, думки і почуття, і так ви зможете краще контролювати усе, що відбувається у вашому житті.

Уважність до таких речей може знизити стрес, покращити пам'ять та підвищити концентрацію уваги. А ще одна перевага – це допоможе вам схуднути. Зокрема завдяки тому, що навчання усвідомленості допомагає зменшити і емоційне споживання їжі, і переїдання.

Отримуйте більше сну

Вставати рано – це чудова звичка, яка допомагає вам продуктивно почати день. Та якщо це заважає вам отримати свої важливі 7 – 9 годин повноцінного сну, тоді краще залиштеся ще трохи у ліжку.

А якщо ви хочете вставати на світанку, тоді відкоректуйте відповідно час, у який ви лягаєте спати. Саме повноцінний сон – ще один надзвичайно важливий фактор, який допомагає у схудненні.