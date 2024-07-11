Докторка медичних наукДжулі Пейспереконана, що груші наповнені великою кількістю поживних речовин та є неймовірним джерелом харчових волокон, антиоксидантів, мінералів та інших корисних сполук. ЦікавоЩоб виросли великі та м'ясисті: чим підживити помідори в липні Груші містять багато клітковини Якщо ви хочете покращити своє травлення, тоді груші можуть бути чудовим фруктом, який варто додати до свого раціону. Клітковина пов'язана з багатьма перевагами для здоров'я, зокрема і зі здоров'ям серця, а також зі здоров'ям кишківника. Здоров'я серця Виявляється, щоб більше клітковини ви їсте, то нижчий ваш ризик серцево-судинних хвороб, а саме інфаркту та інсульту. І окрім клітковини, у груші можна знайти також досить багато антиоксидантів, які також мають значну користь для серця. Протизапальні властивості груш Запалення має погану репутацію, але насправді це просто ще один спосіб вашого тіла вас захистити. Запалення –це природна реакція організму на те, що він вважає загрозою. На щастя, правильний раціон –це один з найкращих способів зменшити запалення, і груша може з цим чудово впоратися. Груші дуже корисні / Фото Pexels Груші підтримують мікробіом кишківника Ваш кишковий мікробіом –це чудове місце, яке впливає на здоров'я травлення, а також сприяє імунітету та іншим функціям організму. Він також наповнений бактеріями, але не всі з них шкідливі. І ці корисні бактерії, а саме пробіотики, і можна знайти у грушах.