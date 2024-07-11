4 несподівані та дивовижні переваги груш для здоров'я: саме час їх їсти

Попри те, що груші можна досить легко знайти у магазинах, насправді вони не є найпопулярнішими фруктам. Втім, цілком дарма, адже вони дуже корисні.

Докторка медичних наук Джулі Пейс переконана, що груші наповнені великою кількістю поживних речовин та є неймовірним джерелом харчових волокон, антиоксидантів, мінералів та інших корисних сполук.

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Груші містять багато клітковини

Якщо ви хочете покращити своє травлення, тоді груші можуть бути чудовим фруктом, який варто додати до свого раціону. Клітковина пов'язана з багатьма перевагами для здоров'я, зокрема і зі здоров'ям серця, а також зі здоров'ям кишківника.

Здоров'я серця

Виявляється, щоб більше клітковини ви їсте, то нижчий ваш ризик серцево-судинних хвороб, а саме інфаркту та інсульту. І окрім клітковини, у груші можна знайти також досить багато антиоксидантів, які також мають значну користь для серця.

Протизапальні властивості груш

Запалення має погану репутацію, але насправді це просто ще один спосіб вашого тіла вас захистити. Запалення – це природна реакція організму на те, що він вважає загрозою.

На щастя, правильний раціон – це один з найкращих способів зменшити запалення, і груша може з цим чудово впоратися.



Груші дуже корисні / Фото Pexels

Груші підтримують мікробіом кишківника

Ваш кишковий мікробіом – це чудове місце, яке впливає на здоров'я травлення, а також сприяє імунітету та іншим функціям організму. Він також наповнений бактеріями, але не всі з них шкідливі.

І ці корисні бактерії, а саме пробіотики, і можна знайти у грушах.