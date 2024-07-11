4 неожиданные и удивительные преимущества груш для здоровья: самое время их есть

Несмотря на то, что груши можно достаточно легко найти в магазинах, на самом деле они не являются самыми популярными фруктам. Впрочем, совершенно зря, ведь они очень полезны.

Доктор медицинских наук Джули Пейс убеждена, что груши наполнены большим количеством питательных веществ и являются невероятным источником пищевых волокон, антиоксидантов, минералов и других полезных соединений.

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Груши содержат много клетчатки

Если вы хотите улучшить свое пищеварение, тогда груши могут быть замечательным фруктом, который стоит добавить в свой рацион. Клетчатка связана со многими преимуществами для здоровья, в том числе и со здоровьем сердца, а также со здоровьем кишечника.

Здоровье сердца

Оказывается, чем больше клетчатки вы едите, тем ниже ваш риск сердечно-сосудистых болезней, а именно инфаркта и инсульта. И кроме клетчатки, в груше можно найти также достаточно много антиоксидантов, которые также имеют значительную пользу для сердца.

Противовоспалительные свойства груш

Воспаление имеет плохую репутацию, но на самом деле это просто еще один способ вашего тела вас защитить. Воспаление – это естественная реакция организма на то, что он считает угрозой.

К счастью, правильный рацион – это один из лучших способов уменьшить воспаление, и груша может с этим прекрасно справиться.



Груши очень полезны / Фото Pexels

Груши поддерживают микробиом кишечника

Ваш кишечный микробиом – это замечательное место, которое влияет на здоровье пищеварения, а также способствует иммунитету и другим функциям организма. Он также наполнен бактериями, но не все из них вредны.

И эти полезные бактерии, а именно пробиотики, и можно найти в грушах.