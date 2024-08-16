5 причин почати їсти нут: він корисніший, ніж ви уявляли

Якщо ви хочете почати вживати більше рослинної їжі, тоді нут та хумус, який виготовляється саме з цього продукту, стали б чудовим варіантом.

Для більшості людей нут стане неймовірним доповненням до збалансованої дієти та джерелом великої кількості корисних речовин. Всього в одній порції продукту міститься приблизно 15 грамів білка, але на цьому користь нуту не закінчується. Про те, чому його варто їсти більше, розповіла експертка Саманта Бош.

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Корисний для травлення

Клітковина є дуже важливою для того, як добре працюватиме ваше травлення, та чимало людей не можуть споживати її у достатній кількості. На щастя, у нуті є чимало клітковини, а особливо розчинної, яка також називається рафінозою.

Вона допоможе вам повільніше перетравлювати їжу, адже корисні бактерії розщеплюють рафінозу.

Нут триматиме вас ситими

В одній порції вареного нуту є чимало клітковини та білка – двох поживних речовин, які впливають на те, наскільки ситими ви себе відчуваєте.

І вашому організмові потрібно буде чимало часу для того, щоб перетравити білок, порівняно із іншими поживними речовинами, тож ви відчуватимете ситість набагато довше. Окрім того, білок допомагає зменшити гормони голоду.

Знижує рівень холестерину

Для того, щоб ви відчували енергію та сили, дуже важливо контролювати рівень холестерину в тілі. Адже високий холестерин може спричинити хвороби серця, ожиріння, інсульти та інші серйозні захворювання. Нут, завдяки клітковині, допомагає знизити холестерин.



Рівень холестерину можна контролювати / Фото Pexels

Знижує ризик раку

Коли ви годуєте свій організм продуктами, що багаті на поживні речовини, ви робите велику послугу своєму здоров'ю. І коли ви вживаєте нут, в тілі виробляється бутират. Ця жирна кислота може боротися із хворими клітинами та знижує загальний ризик колоректального раку.

Зміцнює кістки

Нут, як і інші бобові, містить не тільки клітковину, але й магній та кальцій. І найсильніше ці речовини впливають на побудову міцних та здорових кісток у тілі. Одна чашка нуту може забезпечити приблизно 6% добової норми кальцію.