Піклуватися на відпочинку біля моря треба не лише про шкіру, але й про волосся. Більшість дівчат роблять фатальні помилки, які призводять до погіршення волосся після літнього сезону.

Зверніть увагу Місячний календар стрижок на серпень 2024: у які дні не можна стригти волосся

Спеціалістка з реабілітації волосся та шкіри голови Юлія Седлецька розповіла, що саме призводить до поганого стану волосся в літню пору.

Розпущене волосся на пляжі

Власницям довгого волосся треба заплітати його в пучок, а все тому, що на пляжі дуже активно світить сонце, а вологе повітря призводить в поєднанні з ним до відкриття кутикули. Далі волосся сплутується, а під час розчісування ми його механічно травмуємо.



Носіть на пляжі головний убір / Фото Pexels

Перебування на сонці без головного убору

Якщо не носити на пляжі хустку чи капелюх, то це призведе до обгорання шкіри по лінії росту волосся та центрального проділу шкіри голови. Обгоріла шкіра призводить до стоншення та випадання волосся. Влітку обов’язково носіть головні убори, щоб зберегти шевелюру.

Використовування живильних масок

Часто дівчата користуються зимовими доглядами замість літнього, тому треба замінити живильні маски, які нам необхідні в холодну пору року, на зволожуючі.

Макіяж, укладка, новий аутфіт... А може краще кава? Адже ніщо не подарує такого заряду бадьорості, як улюблений напій. А щоб бути впевненою, що ранкова чашка кави впорається з поставленими цілями, обирай Gemini Espresso – український бренд кави для твоїх перемог.

Використання скрабів

Не варто надмірно використовувати скраби для шкіри голови, особливо влітку. Навіть, якщо ви звикли використовувати скраби, то робіть це не частіше, ніж раз на 14 днів.