Заботиться на отдыхе у моря надо не только о коже, но и о волосах. Большинство девушек делают роковые ошибки, которые приводят к ухудшению волос после летнего сезона.

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Специалист по реабилитации волос и кожи головы Юлия Седлецкая рассказала, что именно приводит к плохому состоянию волос в летнее время.

Распущенные волосы на пляже

Обладательницам длинных волос надо заплетать их в пучок, а все потому, что на пляже очень активно светит солнце, а влажный воздух приводит в сочетании с ним к открытию кутикулы. Далее волосы спутываются, а во время расчесывания мы их механически травмируем.



Носите на пляже головной убор / Фото Pexels

Пребывание на солнце без головного убора

Если не носить на пляже платок или шляпу, то это приведет к обгоранию кожи по линии роста волос и центрального пробора кожи головы. Обгоревшая кожа приводит к истончению и выпадению волос. Летом обязательно носите головные уборы, чтобы сохранить шевелюру.

Использование питательных масок

Часто девушки пользуются зимними уходами вместо летнего, поэтому надо заменить питательные маски, которые нам необходимы в холодное время года, на увлажняющие.

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Использование скрабов

Не стоит чрезмерно использовать скрабы для кожи головы, особенно летом. Даже, если вы привыкли использовать скрабы, то делайте это не чаще, чем раз в 14 дней.