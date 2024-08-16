5 причин начать есть нут: он полезнее, чем вы представляли

Если вы хотите начать употреблять больше растительной пищи, тогда нут и хумус, который изготавливается именно из этого продукта, стали бы отличным вариантом.

Для большинства людей нут станет невероятным дополнением к сбалансированной диете и источником большого количества полезных веществ. Всего в одной порции продукта содержится примерно 15 граммов белка, но на этом польза нута не заканчивается. О том, почему его стоит есть больше, рассказала експертка Саманта Бош.

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Полезен для пищеварения

Клетчатка очень важна для того, как хорошо будет работать ваше пищеварение, и многие люди не могут потреблять ее в достаточном количестве. К счастью, в нуте есть немало клетчатки, а особенно растворимой, которая также называется рафинозой.

Она поможет вам медленнее переваривать пищу, ведь полезные бактерии расщепляют рафинозу.

Нут будет держать вас сытыми

В одной порции вареного нута есть немало клетчатки и белка – двух питательных веществ, которые влияют на то, насколько сытыми вы себя чувствуете.

И вашему организму нужно будет немало времени для того, чтобы переварить белок, по сравнению с другими питательными веществами, поэтому вы будете чувствовать сытость гораздо дольше. Кроме того, белок помогает уменьшить гормоны голода.

Снижает уровень холестерина

Для того, чтобы вы чувствовали энергию и силы, очень важно контролировать уровень холестерина в теле. Ведь высокий холестерин может вызвать болезни сердца, ожирение, инсульты и другие серьезные заболевания. Нут, благодаря клетчатке, помогает снизить холестерин.



Уровень холестерина можно контролировать / Фото Pexels

Снижает риск рака

Когда вы кормите свой организм продуктами, богатыми питательными веществами, вы делаете большую услугу своему здоровью. И когда вы употребляете нут, в теле вырабатывается бутират. Эта жирная кислота может бороться с больными клетками и снижает общий риск колоректального рака.

Укрепляет кости

Нут, как и другие бобовые, содержит не только клетчатку, но и магний и кальций. И сильнее всего эти вещества влияют на построение крепких и здоровых костей в теле. Одна чашка нута может обеспечить примерно 6% суточной нормы кальция.