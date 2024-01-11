Рис є чи не основним продуктом у багатьох культурах світу, і він може принести вам чимало користі. Це доступне та зручне джерело вуглеводів, тож дієтологиня Лаура Лігос переконана, що рис потрібно припинити демонізувати.

Цікаво Ці 6 змін у харчуванні допоможуть прожити на 13 років довше

Як рис впливає на тіло?

Через те, що рис і доступний, і поживний, чимало людей споживають його дуже часто, чи не щодня. І попри те, що рис може бути частиною добре збалансованого раціону, він також має певні потенційні недоліки, про які також важливо пам'ятати.

Ви отримаєте заряд енергії

Рис – це здоровий цілозерновий продукт, який містить чимало поживних речовин та є чудовим джерелом вуглеводів. А вуглеводи – це один з трьох основних макроелементів, які ви маєте споживати щодня. І попри те, що до жирів і білків люди ставляться нейтрально, до вуглеводів часто ставлення більш негативне.

Лігос переконана, що рис – це швидке джерело енергії, а це може стати великою перевагою для тих людей, яким потрібно швидко зарядитися силами – наприклад, для спортсменів чи людей, які мають важку роботу.



Рис може дати вам енергію та силу / Фото Pexels

Ваше травлення покращиться

Як і банани та яблука, рис є частиною дієти, яку радять споживати людям, які страждають від нудоти та проблем із травленням. Тож якщо ви колись мали хворобу шлунка чи нездужання, ви знаєте, що у такий час найкраще, що ви можете зробити – це їсти м'яку їжу, що не буде подразнювати травлення.

І рис – це найкращий варіант для таких випадків.

Рівень цукру в крові може піднятися

Через те, що у рисі міститься досить багато вуглеводів, порівняно із білками та жирами, після споживання цього продукту рівень цукру у вашій крові може піднятися. Глікемічний індекс – це міра того, як їжа впливає на рівень цукру в крові, тож зважайте на це, коли додаєте рис до свого щоденного раціону.