Запах з пральної машини прибирати потрібно обов'язково: він може не тільки виявитися неприємним, але й бути ознакою більш серйозної проблеми: наприклад, цвілі. А вже вона небезпечна і для одягу, і для вашого здоров'я.

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Звідки з'являється неприємний запах у пральній машині?

Експерти переконані, що одна з причин неприємного запаху з пралки – це неправильна експлуатація приладу. Тож через це часто на барабані пралки утворюється накип та згодом від нього починає поширюватися болотяний запах.

Також часто причиною стають відкладення жиру, залишків мийних засобів тощо. Та існує немало дієвих засобів очищення. Та перед цим потрібно дізнатися про профілактику. Перш за все, після завершення прання дверцята пралки не потрібно відразу ж закривати, а натомість залишайте їх прочиненими, аби прилад обсох та провітрився – це допоможе уникнути появи запахів.



Пральну машину потрібно чистити, коли вона тхне / Фото Pexels

Як почистити барабан машини

Перш за все, вам знадобиться розчин соди й оцту. Використовувати його надзвичайно просто: вам потрібно змішати 2 склянки столового оцту та четвертину чашки соди, а також додати чверть склянки води.

Після цього змішайте все це та додайте у лоток для мийних засобів машини. Пральну машину потрібно увімкнути пустою та обрати максимальну температуру та найдовший можливий режим.

Окрім того, очистити пральну машину можна й за допомогою відбілювача – для цього потрібно залити у барабан приблизно 100 мілілітрів засобу з хлоркою та обрати правильну опцію прання. Не можна виставляти температуру нижчу, ніж 60 градусів. Також врахуйте, що машина має працювати без речей всередині.