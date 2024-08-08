Запах из стиральной машины убирать нужно обязательно: он может не только оказаться неприятным, но и быть признаком более серьезной проблемы: например, плесени. А уж она опасна и для одежды, и для вашего здоровья.

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Откуда появляется неприятный запах в стиральной машине?

Эксперты убеждены, что одна из причин неприятного запаха из стиралки – это неправильная эксплуатация прибора. Поэтому из-за этого часто на барабане стиралки образуется накипь и впоследствии от него начинает распространяться болотный запах.

Также часто причиной становятся отложения жира, остатков моющих средств и тому подобное. Но существует немало действенных средств очистки. Но перед этим нужно узнать о профилактике. Прежде всего, после завершения стирки дверцы стиралки не нужно сразу же закрывать, а вместо этого оставляйте их приоткрытыми, чтобы прибор обсох и проветрился – это поможет избежать появления запахов.



Стиральную машину нужно чистить, когда она пахнет / Фото Pexels

Как почистить барабан машины

Прежде всего, вам понадобится раствор соды и уксуса. Использовать его очень просто: вам нужно смешать 2 стакана столового уксуса и четверть чашки соды, а также добавить четверть стакана воды.

После этого смешайте все это и добавьте в лоток для моющих средств машины. Стиральную машину нужно включить пустой и выбрать максимальную температуру и самый длинный возможный режим.

Кроме того, очистить стиральную машину можно и с помощью отбеливателя – для этого нужно залить в барабан примерно 100 миллилитров средства с хлоркой и выбрать правильную опцию стирки. Нельзя выставлять температуру ниже, чем 60 градусов. Также учтите, что машина должна работать без вещей внутри.