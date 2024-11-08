Наступного разу, коли ви будете думати над тим, чи викидати залишки лимона, що вже не придатні до вживання, подумайте ще й про те, що його можна використати для прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на DIY Kitchens.

Цікаво Щоб служив десятиліттями: чим протирати екран комп'ютера та телевізора

Освіжіть холодильник

Хочете, щоб ваш холодильник завжди пахнув свіжістю та не випромінював аромати усіх продуктів, які ви зберігаєте всередині? На допомогу прийде звичайний лимон. Потрібно просто розрізати його на кілька частин та покласти половинки на полиці. Продукт вбиратиме погані запахи та буде випромінювати приємний аромат.

Почистьте мікрохвильову піч

Якщо ваша мікрохвильовка вже не дуже приємно пахне, тоді ви можете легко виправити це за допомогою лимона. Цей натуральний засіб для чищення може виявитися на диво ефективним. Вам потрібно просто розрізати лимон та покласти його половинку в миску з невеликою кількістю води. Нагрівайте прилад протягом хвилини, і тоді весь бруд всередині розм'якне, і його можна буде прибрати звичайною ганчіркою.



Лимон корисний у прибиранні / Фото Pexels

Приберіть накип

Коли ви востаннє заглядали всередину свого чайника? Якщо ви не можете пригадати, тоді є дуже непогані шанси, що всередині можуть опинитися накопичення мінералів, або ж білий неприємний осад. Відмити його може бути непросто, але якщо ви прокип'ятите воду зі скибочками лимона всередині, мити нічого не доведеться: вапняний осад відпаде сам.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Приберіть іржу

Так, лимон може розібратися навіть з такими складними забрудненнями! Вам потрібно просто змішати трохи лимонного соку з содою та втирати у плями. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім видаліть її разом із залишками іржі.