Для того, щоб ваша білизна після прання виглядала не тільки чистою, але й була приємною на дотик, не потрібно витрачати гроші на дорогі магазинні засоби. Скоріш за все, усе, що потрібно для такого ефекту, вже є у вас вдома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що додати до прання, щоб воно було м'яким?

Експерти з побуту переконані, що дорогі засоби для висвітлення та пом'якшення тканин можна замінити всього одним натуральним продуктом – білим оцтом. Також він відомий як дистильований оцет, і є основним продуктом в багатьох домогосподарствах, адже він дуже універсальний і може використовуватися у безліч способів.

Перш за все, він корисний у кулінарії, а також у прибиранні та пранні. Ним можна натерти до блиску вікна та дзеркала і видалити плями з кавових чашок. А також можна додати його у пральну машину під час прання замість пом'якшувача для тканини.

Він чудово впорається з тим, аби пом'якшити та відбілити ваш одяг, адже може якісно розщепити мийний засіб, що накопичується у пральній машині. І, зрештою, це натуральний продукт. Ми споживаємо його у їжу, і він буде корисним також і для вашої пральної машини.



Оцет можна додавати до прання / Фото Pexels

Та ставитися до його використання все одно потрібно з обережністю – деякі експерти переконані, що з часом кислотність білого оцту може пошкодити гумові частини вашої пральної машини. Все, що потрібно зробити – це залити пів склянки засобу у відповідний відділ пральної машини під час останнього циклу – полоскання.

Оцет допоможе нейтралізувати будь-які залишки мила, що лишилися після прального засобу, і так одяг точно стане м'якшим та приємнішим на дотик.

Окрім того, оцет корисний і для того, аби усунути всі запахи, які залишаються на одязі та не виводяться навіть після звичайного прання.