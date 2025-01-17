Для того, чтобы ваше белье после стирки выглядело не только чистым, но и было приятным на ощупь, не нужно тратить деньги на дорогие магазинные средства. Скорее всего, все, что нужно для такого эффекта, уже есть у вас дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что добавить в стирку, чтобы она была мягкой?

Эксперты по быту убеждены, что дорогие средства для осветления и смягчения тканей можно заменить всего одним натуральным продуктом – белым уксусом. Также он известен как дистиллированный уксус, и является основным продуктом во многих домохозяйствах, ведь он очень универсален и может использоваться во множество способов.

Прежде всего, он полезен в кулинарии, а также в уборке и стирке. Им можно натереть до блеска окна и зеркала и удалить пятна с кофейных чашек. А также можно добавить его в стиральную машину во время стирки вместо смягчителя для ткани.

Он прекрасно справится с тем, чтобы смягчить и отбелить вашу одежду, ведь может качественно расщепить моющее средство, что накапливается в стиральной машине. И, конце концов, это натуральный продукт. Мы потребляем его в пищу, и он будет полезным также и для вашей стиральной машины.



Уксус можно добавлять в стирку / Фото Pexels

Но относиться к его использованию все равно нужно с осторожностью – некоторые эксперты убеждены, что со временем кислотность белого уксуса может повредить резиновые части вашей стиральной машины. Все, что нужно сделать – это залить полстакана средства в соответствующий отдел стиральной машины во время последнего цикла – полоскания.

Уксус поможет нейтрализовать любые остатки мыла, оставшиеся после стирального средства, и так одежда точно станет мягче и приятнее на ощупь.

Кроме того, уксус полезен и для того, чтобы устранить все запахи, которые остаются на одежде и не выводятся даже после обычной стирки.