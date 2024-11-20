Коли ви побачили, що ванна вже втратила “товарний” вигляд, це зовсім не привід відразу ж замислюватися над тим, аби замінити її на нову, повідомляє 24 Канал. Існує більш економний спосіб: почистити її домашнім засобом, який допоможе повернути ідеальний колір.

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Як відмити ванну від жовтизни?

Мило, шампуні та гелі для душу не тільки відмивають тіло, але й, на жаль, забруднюють нашу ванну. З часом усі засоби відкладаються на її поверхні та можуть утворити некрасиву плівку. А таке покриття – ідеальне середовище для розмноження великої кількості бактерій, тож зчищати його потрібно регулярно та якісно.

У цьому вам допоможе продукт, який точно знайдеться на кухні – харчова сода. Ось як її використати:

поверхню ванни потрібно змочити водою.

у місткості розведіть соду з водою до стану кашки;

нанесіть на стінки ванної, особливо приділяючи увагу місцям із забрудненнями;

залиште на пів години, а тоді змийте проточною водою.

Якщо проводити таку процедуру регулярно, тоді про жовтизну та неприємний сірий наліт навіть не доведеться думати.



Наліт з ванної можна відмити / Фото Pexels

Але звідки ж береться жовтий колір на стінках ванни? Тут проблема може бути в утворенні іржі та вапняного нальоту, що залишається на стінках через жорстку воду. Позбутися таких забруднень трохи складніше, але все ще можливо. Ось прості методи, які допоможуть.

Сухий відбілювач

Його зазвичай використовують для відбілювання тканин, але є такі варіанти, що підходять і для чищення сантехніки – змішувачів, ванни, сушка для рушників тощо. Речовину потрібно розвести водою 1 до 1, а тоді нанести цю кашку на поверхню ванни, або ж локально тільки на плями. Залиште так на 30 хвилин, а тільки після цього ретельно змийте.

Зубна паста

Звісно, для того, аби обробити цілу поверхню ванни, знадобиться цілий тюбик засобу, тому зазвичай її використовують для того, аби прибрати невеликі забруднення, або ж для відбілення можна купити окрему упаковку засобу.

Ви можете обрати в магазині найдешевший варіант, і він все ще буде діяти як слід. Використання дуже просте: потрібно нанести на пляму, залишити на 5 – 10 хвилин. Після цього ретельно потріть пляму та змийте водою.

Перекис водню

Використовувати його потрібно разом з одним із інших компонентів: або ж натрієвою сіллю, або з нашатирним спиртом. Потрібно змішати у пропорції 1:2, а тоді нанести субстанцію на місця, що вкрилися іржею чи жовтим нальотом.